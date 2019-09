LE ASPETTATIVE DI MISTER CIPOLLA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Tra le big del prossimo campionato ci sarà anche la Feldi Eboli. Il club campano è ormai diventato una grande certezza del campionato di serie A, con un progetto solido ed una squadra di qualità, che per la prossima stagione vuole alzare ancora l'asticella. Per la guida tecnica la scleta è ricaduta sulla continuità di Francesco Cipolla, ex Napoli, subentrato nella scorsa stagione a Piero Basile.Proprio lo scorso anno la Feldi ha conquistato la semifinale di Coppa Italia, persa contro Pesaro, e il primo turno dei playoff scudetto, eliminata proprio dal Real Rieti. Quello portato avanti in estate è stato un mercato importante, a partire dalle conferme dei vari Laion, Romano, Fornari ed Arrieta, quest'ultimo in grande spolvero anche con la maglia della nazionale argentina. A questo gruppo vanno aggiunti alciuni giovani di prospettiva come Caponigro, mentre in porta, per sostituire la partenza di Pasculli, ceduto al Real Rieti, la scelta è ricaduta su Fiuza, ex Acqua&Sapone.La squadra del presidente Di Domenico ha riportato in Italia Marco Boaventura, arrivato dal Minsk, prelevando dal Catania Tres Rudinei. Occhio anche a Bagatini e Poletto, anche se uno dei colpi principali è stato quello di Marco Ercolessi, che cosi come Fiuza è uscita dall'Acqua&Sapone. Basta dare un'occhiata ai nomi per capire che la Feldi è squadra costruita in maniera importante, perché nonostante qualche partenza illustre (Andre Ferreira, Pasculli, Bocao, Josiko, Pedotti) il mercato ha portato giocatori di qualità, alcuni alle prime esperienze nel campionato italiano, altri che lo hanno vissuto da protagonisti come Marco Boaventura, ex Cogianco.Eboli ospiterà al PalaSele il Main Round di qualificazione ai mondiali di futsal, che si giocherà dal 24 al 27 ottobre, e che vedrà gli azzurri affrontare Inghilterra, Bielorussia e Ungheria.«I risultati ottenuti la scorsa stagione, hanno dato nuovo slancio e passione a questa società. Durante il mercato estivo abbiamo inseguito giocatori di altissimo livello, tra i quali il capitano della nazionale Ercolessi, e questo inevitabilmente ha aumentato le aspettative».Il tecnico continua parlando di quella che sarà la prossima stagione: «Partiamo come una delle squadre più equilibrate e meglio costruite dell'intero campionato, non abbiamo l'obbligo di vincere, sopra di noi ci sono ancora tre-quattro formazioni che hanno investito in maniera altrettanto importante e più abituate a giocare un certo tipo di campionato. Noi vogliamo dimostrare che non siamo inferiori a nessuno, per farlo ci appoggeremo all'affetto ed al calore del nostro pubblico. Li invito al PalaDirceu, abbiamo la sensazione di poter scrivere delle pagine importanti della Feldi Eboli».