RIETI - La squadra femminile del Real Rieti non è scesa in campo nell'ultimo fine settimana, visto che la gara contro il Perugia Grifo è stata rinviata al prossimo 24 novembre. La formazione allenata da Fabrizio Vasta vive comunque un momento positivo, ed è reduce dal successo esterno sul campo del Don Bosco.A commentare il momento è il capitano Paola Capasso, che parte proprio dall'ultima vittoria ottenuta in trasferta: «Abbiamo fatto una buona prestazione - racconta la Capasso - siamo in crescita a livello tattico e di gioco. In difesa abbiamo ancora qualche calo di concentrazione, ma abbiamo tutto il tempo per lavorarci».Il focus si sposta sull'avvio di stagione: «E' cominciata piuttosto bene, abbiamo avuto un piccolo calo di concentrazione ma ci sta. Purtroppo le rotazioni sono un po' corte ma stiamo dando il massimo per compensare».Se da una parte c'è stato il turno di riposo in campionato, oggi (mercoledì 13 novembre) arriva l'impegno nel secondo turno di Coppa contro il Clt Terni in trasferta: «Le abbiamo già affrontate in casa in Coppa, ma sul loro campo sarà diverso. Noi andiamo lì per imporre il nostro gioco e strappare un risultato positivo».La stagione, come detto, è iniziata nel migliore dei modi e gli obiettivi sono importanti: «Siamo partiti per arrivare tra le prime cinque posizioni, o comunque conquistare almeno i playoff, ma stiamo crescendo, quindi mai dire mai».Dopo la gara di oggi in Coppa, con fischio di inizio alle 21, il prossimo impegno in campionato è fissato per il 22 novembre in trasferta contro il Real Tadino. Due giorni più tardi, al PalaMalfatti, il recupero contro il Grifo Perugia.