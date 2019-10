© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Dopo due trasferte consecutive ad aprire il campionato di serie C, la squadra femminile del Real Rieti ha esordito in casa in campionato. Le amarantocelesti hanno battuto al PalaMalfatti il Futsal Perugia con il risultato di 6-2. Dopo lo svantaggio iniziale le ragazze allenate da Vasta sono salite in cattedra imponendo il loro gioco e piazzando l'allungo deicisivo. Decisive per la vittoria la tripletta di Gentile, la doppietta di Marroni ed il sigillo di Ottaviani. E' il terzo risultato utile in altrettante partite disputate, il quinto contando anche la Coppa, per una squadra ancora imbattuta in stagione.Sono 7 i punti conquistati in campionato, per la soddisfazione del tecnico Fabrizio Vasta: «Nel primo tempo siamo andati immediatamente in svantaggio, ma da quel momento la partita l'abbiamo fatta noi - sottolinea Vasta - dominando la gara. Nella ripresa abbiamo trovato subito il 4-2 che ci ha dato la tranquillità di espriemere il nostro gioco al meglio chiudendo la gara». Vasta però non si accontenta: Possiamo fare sicuramente di più, ma tutto sommato abbiamo condotto un'ottima gara ritrovando la vittoria, che era la cosa più importante».SERIE C FEMMINILE - III GIORNATAReal Rieti - Futsal Perugia 6-23 Gentile, 2 Marroni, Ottaviani (R)