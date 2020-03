RIETI - Il futsal si ferma fino al 3 aprile. Lo avevamo anticipato, adesso è ufficiale. Arrivato ora il comunicato della Divisione Calcio a 5, che si accoda a quello già diramato dalla Lega Nazionale Dilettanti, a firma del presidente Cosimo Sibilia prolungando di circa due settimane quello attualmente in vigore fino al 15 marzo.



Il 3 aprile è anche la data che il governo aveva posto come limite per svolgere le manifestazioni sportive a porte chiuse, anche se le norme ancor più stringenti di questi giorni hanno ulteriormente dettato la linea da seguire.



Ora bisognerà capire se dopo il 3 aprile si potrà ricominciare a giocare, oppure se si rischia il definitivo stop ai campionati. Il Real Rieti, come tutti, attende sviluppi. Chiaramente gli sviluppi li attendono anche le squadre regionali e provinciali del futsal. © RIPRODUZIONE RISERVATA