COSI' IN CAMPO

Real Rieti

Meta Catania

Arbitri

IL TABELLONE DELLA COMPETIZIONE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - È il giorno del Real Rieti. Questo pomeriggio alle 18 al PalaBigi di Reggio Emilia (diretta PmgSportFutsal e NpcTv) il Real Rieti cerca di sfondare un altro muro: arrivare almeno in semifinale di Coppa Italia. L'avversario è duro, perché di fronte ci sarà il Meta Catania che, da neopromossa, sta disputando una stagione straordinaria, merito di un progetto tecnico interessante e di scelte sul mercato che si stanno rivelando azzeccate. Il Real, dopo aver vinto la Coppa Della Divisione, cerca uno storico doblete.Le assenze di Rafinha e Alemao sono pesanti, ma questa squadra ha già dimostrato di sapersi esaltare nelle difficoltà. Non avere tutta la rosa a disposizione però complica il compito, perché se gli amarantocelesti dovessero arrivare fino in fondo, giocherebbero tre partite in quattro giorni. Per quanto riguarda la formazione che scenderà in campo, da segnalare il recupero di Nicolodi e Jeffe, quest'ultimo out nella gara vinta al PalaMalfatti contro il Napoli. In porta Putano sembra in vantaggio su Micoli.Chi vice va a Faenza per giocarsi le semifinali. Da valutare se i siciliani schiereranno il nuovo acquisto Italo Aurelio, pivot brasiliano arrivato ad allungare le soluzioni a disposizione di mister Samperi. Nei due precedenti in campionato il bilancio è pari, con una vittoria a testa, con il Meta che ha già dimostrato di poter mettere in difficoltà gli amarantocelesti.A fare il punto della situazione è come sempre il tecnico David Festuccia: «Stiamo cercando di recuperare qualche acciaccato postumo di Napoli, ma le indicazioni sotto questo aspetto sono positive. Sappiamo che Catania ci darà del filo da torcere, come d’altronde è accaduto in campionato, ma sarà un primo test che servirà a misurare quanto ci teniamo a questa manifestazione. Non sarà una partita scontata, ma per arrivare fino in fondo bisogna passare attraverso il superamento di determinati ostacoli».Cresce l'attesa per una partita importante, perché nelle tre partecipazioni fino ad ora il Real è stato eliminato sempre ai quarti di finale, due volte ai calci di rigore (Asti e Luparense) e una nei quaranta minuti regolamentari (Lazio). Erano tre anni che la squadra del patron Roberto Pietropaoli non arrivava a giocarsi questa competizione, che per quanto concerne il regolamento, per i quarti, prevede direttamente i calci di rigore in caso di parità nei regolamentari, senza giocare supplementari (si giocano solo in semifinale e finale).Intanto ieri si sono giocate le prime due gare del tabellone maschile, e subito sono arrivate le prime sorprese. Nel primo quarto il Napoli batte ai calci di rigore la Feldi Eboli, ma proprio Eboli al termine della gara ha presentato ricorso. Il motivo è la posizione irregolare del giocatore Juan Salas, espulso lo scorso anno nella Coppa Italia di serie B, una squalifica che avrebbe dovuto scontate proprio ieri. Insomma Feldi avanti, così come l'Italservice Pesaro, che rifila un 4-1 alla Came. Saranno proprio queste due squadre ad affrontarsi in semifinale, mentre il Real, in caso di successo contro il Meta, sfiderebbe una tra Acqua&Sapone e Lazio, che scenderanno in campo stasera alle 20.30.: Putano, Jeffe, Esposito, Relandini, Nicolodi, Stentella, Abdala, Jefferson, Joaozinho, Kakà, Chimanguinho, Pandolfi, Bucci. All. Festuccia: Perez, Spampinato, Ernani, Musumeci, Dalcin, Tornatore, Espindola, Constantino, Tres, Amoedo, Azzoni, Italo Aurelio. All. Samperi: Minichini (Ercolano), Mazzone (Imola), Davì (Bologna)QUARTI DI FINALELollo Caffè Napoli - Feldi Eboli 9-8 d.c.r.La Feldi Eboli va in semifinale per la posizione irregolare di un tesserato avversarioItalservice Pesaro- Came Dosson 4-1Real Rieti - Meta Catania (oggi, ore 18, PalaBigi, Reggio Emilia)Acqua&Sapone Unigross- Lazio (stasera, ore 20.30, PalaBigi, Reggio Emilia)SEMIFINALI -SABATO 23 MARZOItalservice Pesaro - Feldi Eboli (ore 16)Acqua& Sapone/Lazio- Real Rieti/ Meta Catania (ore 18.30)FINALE - DOMENICA 25 MARZO (ore 18)