LE ASPETTATIVE DI MISTER PALUSCI

RIETI - Il Colormax Pescara affronta il suo secondo campionato consecutivo in serie A. L'ex squadra di Andrea Romano, che ha trascorso in terra abruzzese una stagione e mezzo, conquistando proprio promozione e salvezza, si presenta ai blocchi di partenza con alcune novità. La più significativa il cambio di denominazione ed il trasferimento a Pescara, che ha suscitato nelle scorse settimane qualche polemica. Cosi come l'Acqua&Sapone, il Colormax Pescara giocherà le gare interne di campionato al PalaRigopiano, "abbandonando" cosi il PalaSantaFilomena di Chieti.Quello del Pescara è un progetto che propone un mix di esperti e giovani, con l'obiettivo di veleggiare verso una salvezza tranquilla. Continueranno infatti a far parte del progetto alcuni veterani della serie A come Coco Smith, Morgado e Fabinho, ai quali si è aggiunto Andre Ferreira arrivato dopo l'esperienza alla Feldi Eboli. A questo blocco importante si è aggiunto il giovane pivot Dall'Onder, arrivato dal Ciampino Anni Nuovi. Il resto del gruppo sarà completato da alcuni giovani italiani e stranieri, per un mix di esperienza e freschezza che avrà il difficile compito di confermare quanto fatto nella scorsa stagione. La concorrenza nel prossimo campionato sarà serrata, ma la bravura di mister Palusci e l'anno di esperienza maturata nella passata stagione sarà un biglietto da visita da far valere nei momenti più caldi della stagione. Gli abruzzesi saranno ospiti al PalaMalfatti per la seconda giornata di campionato, oltre che domani ad Ascoli in occasione del memorial "Bellini", insieme all'Acqua&Sapone.«In totale sintonia con la società abbiamo deciso di rinnovare molto e puntare su ragazzi sia italiani che stranieri che, tranne Andre Ferreira, sono alla prima esperienza in un campionato di serie A, oltre che a giovani locali che si sono contraddistinti nelle categorie minori. Penso che sia il momento giusto per fare questa scommessa per la nostra piccola realtà, sono sicuro riusciremo ad essere competitivi anche nel prossimo campionato". Domani ad Ascoli andrà in scena il memorial "Bellini": "Arriva al momento giusto per capire a che punto siamo arrivati nella preparazione. Affrontiamo due squadre importanti, ma oramai siamo abituati ad affrontare i nostri avversari senza guardare i loro nomi , con il giusto rispetto ma sempre al massimo delle nostre possibilità».