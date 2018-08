di Mattia Esposito

RIETI - Come una capriola. Un giro, una evoluzione, per poi tornare al punto di partenza. La capriola, il marchio di fabbrica di Leandro Moreira Chimanguinho, tornato a vestire i colori del Real Rieti. Dopo le esperienze con Asti, Pescara e Maritime Augusta, il pivot Italo brasiliano torna di casa al PalaMalfatti, dopo che, nella stagione 2014/15 aveva fatto innamorare i tifosi amarantocelesti: «Sono molto felice di essere tornato a Rieti, una città dove ho vissuto momenti felici in passato e dove ho trovato - racconta Chimishow (questo il suo soprannome) una società bellissima e con tanta voglia di vincere».



Ieri l'amichevole contro la Tombesi, nella quarta settimana di lavoro: «Stiamo facendo un'ottima preparazione, sia fisica che tattica. Bisogna lavorare sul campo, ma ho già visto che abbiamo un grande gruppo, unito dalla stessa volontà». Gli obiettivi di questo Real sono alti e Chimanguinho non si nasconde: «L'ambizione deve essere quella di puntare allo scudetto o alzare un trofeo importante, sappiamo che è difficile, ma non impossibile, lavoriamo ogni giorno per questo».



Immancabile un saluto ai tifosi del Real, che lo ricordano con grande affetto: «Darò il massimo in campo per vincere ogni partita, come ho sempre fatto in tutte le squadre in cui ho giocato. Onoreró la maglia dando il massimo fino alla fine».

