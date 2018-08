di Mattia Esposito

RIETI - Finalmente Chimanguinho. Si aspettava l’ufficialità per il ritorno del pivot classe 1986 al Real, ed ora è arrivata. Dopo la stagione 2014/15, Leandro Moreira Chimanguinho torna a vestire la maglia del Real Rieti. Pivot con grande senso del gol e dalle grandi doti fisiche ed atletiche, Chimanguinho formerà insieme a Kakà una super coppia di pivot, capace di rovesciare gli equilibri di una partita e, forse di una stagione.



«Sono molto felice di essere tornato a Rieti - racconta Chimanguinho - ho bei ricordi che mi legano a questo posto, quando sento Real mi viene in mente una società come poche altre e con grande voglia di vincere». Per lui già ieri primo allenamento con i nuovi compagni, insieme ai quali sarà presente oggi per la presentazione ufficiale delle maglie, prevista alle 17 da Mariani Sport.



Quello di Chimanguinho è a tutti gli effetti un vero e proprio colpaccio, un ulteriore tassello che si aggiunge ad una squadra completa e forte in ogni reparto. Ora spetterà a Massimiliano Mannino mettere insieme tutti i tasselli e imprimere il suo marchio, anche se, come si dice in questi casi, meglio avere problemi di abbondanza.



Oltre alla presentazione delle maglie, questa sera ci sarà la cena offerta dalla società ai tifosi, che si svolgerà al PalaMalfatti dopo la seduta di allenamento pomeridiana. Proprio ieri i tifosi hanno fatto “irruzione” nella seduta di allenamento pomeridiana, affiggendo uno striscione con la scritta “Ora si inizia a fare sul serio”. Proprio cosi, anche se con le vele gonfiate dall’entusiasmo «sarà una stagione fantastica». Parola di Chimanguinho.

