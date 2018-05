di Mattia Esposito

RIETI - La notizia sta rimbalzando già da qualche giorno anche sui social e, ad oggi, diversi indizi sembrerebbero portare verso una direzione: Chimanguinho torna al Real Rieti?. Molto probabile. Il pivot italo/brasiliano che ha conquistato con la maglia di Asti lo scudetto due stagioni fa e dopo aver vestito le maglie di Pescara e Maritime si prepara al ritorno in amarantoceleste. Presto ovviamente per dare sentenze definitive a riguardo, visto che la stagione è nel pieno dei playoff, ma il fatto che la società stia lavorando già per costruire il Real che verrà non è un mistero. Lo dimostrano i rinnovi di Paulinho, Joaozinho e Rafinha, ai quali sembrerebbe, condizionale d’obbligo, essersi aggiunto un altro tassello.



Classe 1986 Chimanguinho aveva fatto innamorare i tifosi del Real Rieti nella stagione 2014/2015 a suon di gol e capriole, suo marchio di fabbrica, il tutto prima della cessione all’Asti a metà stagione. Ulteriore indizio potrebbe essere stato la sua presenza al PalaMalfatti in occasione del match contro il Kaos Reggio Emilia, di certo non passata inosservata. Manca ancora l’ufficialità, ma come detto gli indizi porterebbero in questa direzione, ovvero verso l’aggiunta di un altro tassello per un Real che si gode il momento ma contemporaneamente continua a programmare le gioie future.

Marted├Č 8 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:51



© RIPRODUZIONE RISERVATA