IL COMUNICATO DELLA DIVISIONE

RIETI - La serie A di futsal decide di fermarsi. Niente gare a porte chiuse ma direttamente sospensione del campionato fino al 15 marzo. Se ne era parlato già nelle scorse ore, poi l'accelerata in questa direzione: tutto fermo fino al 15 marzo. La sfida tra Real Rieti e Acqua&Sapone quindi non si giocherà, così come le altre gare della ventiquattresima giornata. Salteranno anche altre due giornate: quelle in programma il 10 marzo (Real a Dosson) e il 15 (Real in casa con Pesaro). Attesa ora per la rimodulazione del calendario. Già da ieri invece è ufficiale il rinvio della Final Eight di Coppa Italia, prevista dal 26 al 29 marzo a Faenza e verrà recuperata più avanti.Questo il comunicato diffuso : Con riferimento alla emergenza sanitaria, visto il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo, considerate le difficoltà logistico/organizzative manifestate da società, comuni e gestori degli impianti di gara, la Divisione Calcio a 5, nella persona del Presidente Andrea Montemurro, comunica che tutte le attività dei campionati nazionali di calcio a 5 sono sospesi con effetto immediato dalla pubblicazione del presente C.U. fino a domenica 15 marzo 2020 compreso.La Divisione Calcio a Cinque comunicherà con specifico C.U. di successiva pubblicazione la riprogrammazione del calendario.La Divisione si riserva di adottare diversi ed ulteriori provvedimenti in ottemperanza a nuove Ordinanze e/o Decreti che dovessero essere pubblicati successivamente".