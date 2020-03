© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Tornato al Real Rieti dopo aver fatto diverse esperienze nei campi di futsal, l'allenatore reatino Daniele Ferri ha sposato nuovamente il progetto amarantoceleste, precisamente alla guida della formazione Under 17, inserita nel girone C del campionato regionale. Il tecnico ci racconta il suo ritorno in amarantoceleste: «Anche quando me ne sono andato - racconta Ferri - non ho mai pensato che la mia storia al Real fosse definitivamente finita. Sono rimasto piacevolmente sorpreso quando Marco Palombi, responsabile del settore giovanile mi ha contattato e non ci ho pensato neanche un secondo a dire sì».Importante anche per lui una esperienza con i giovani: «E' un lavoro stimolante, e allo stesso tempo davvero gratificante. Grazie ai ragazzi ho ritrovato stimoli e passioni che nelle ultime stagioni avevo un po perso. A volte mi rendo conto di essere un po' duro con loro, ma spero che trovino in me un riferimento che li possa aiutare a crescere in questo sport meraviglioso».Importante avvicinare i giovanissimi a questa disciplina anche in giovanissima età: «E' fondamentale - spiega ancora Ferri - perché il futsal è uno sport che richiede conoscenza tecnica e tattica, ed ha tempi di apprendimento più lunghi. Avvicinarsi alla disciplina già in età scuola calcio è propedeutico anche per il calcio stesso, lo dimostra che tanti giocatori dotati di grande tecnica individuale hanno iniziato con il futsal».La stagione per il momento porta in dote un quinto posto, con risultati altalenanti: «Ci è mancata continuità lontano dal PalaMalfatti, dove abbiamo alternato grandi prestazioni a cadute clamorose e inattese. Ai ragazzi non posso rimproverare nulla, spetta a me fargli capire l'importanza di ogni partita, soprattutto fuori casa e ancor di più quando si tratta di partite sulla carta più agevoli».Vincere e fare un campionato importante però non è l'obiettivo primario: «Il vero obiettivo è formare i ragazzi per fare in modo che siano pronti per le categorie superiori, sotto tutti i punti di vista: tecnico, tattico e fisico. In questo momento siamo in linea con questo target, anche grazie all'aiuto del fantastico staff del settore giovanile, dal responsabile Marco Palombi al preparatore atletico Mario Nobili, il mio vice Giacomo Marchetti ed il preparatore dei portiei Riccardo Fovi. A loro va il mio grazie e la mia infinita stima».