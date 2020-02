TONDI 6,5

RAFINHA 7

TITON 7,5

DE LUCA 6

RAFAEL 6

JELOVCIC 7,5

FORTINO 6,5

ROMANO 6

LUKAIAN 6,5

JAVI RONI 6

JEFFE-CUNDARI 7

RIETI - Diamo i voti ai protagonisti del match tra Latina e Real Rieti. Il migliore per gli amarantocelesti è Titon, Fortino timbra ancora il cartellino con una doppietta. Bene Jelovcic e Rafinha.In avvio confeziona 3-4 parate importanti con un Latina che parte aggressivo e propositivo. Poi, con il passare della partita e la forbice che si allarga, viene chiamato meno in causa.Ottima prova del centrale. Chiude tutto quello che passa dalle sue parti e segna il gol, bellissimo, del momentaneo 4-1Quando accelera è imprendibile. Si vede che il ragazzo è in fiducia e, soprattutto, sente la fiducia dello staff tecnico. Tripletta per lui, impressionante la rapidità con cui si “beve” il campo in occasione del primo gol-Per lui partita ordinata e concreta, bravo in un paio di recuperi in difesa. Mette sempre grinta e si fa trovare utile quando serve. Indispensabile.Non la sua miglior partita in stagione, ma ogni tanto qualche giro a vuoto gli si può anche concedere. Mette in porta Fortino per il 3-1 dopo assist illuminante di Jelovcic, poi si divora un paio di occasioniIl gol del 2-1 è una perla assoluta, ma ancor più bella la palla per Rafael in occasione del tris. Trova linee di passaggio bellissime e col suo sinistro può fare sempre male.In occasione dell'1-1 si fa saltare troppo facilmente in velocità da Gilo. Poi solita partita di grande sostanza, senza strafare, ma con lo spirito giusto. Doppietta per lui, che si conferma capocannoniere a quota 25 gol.Entra con il risultato già acquisito, ma è bravo, perché non eccede e fa quasi sempre la cosa giusta.Anche per lui non la migliore partita da quando è arrivato al Real, ma quando si accende fa impressione. L'esempio è il modo in cui difende il pallone in occasione del 4-1, lasciandolo poi li per il bolide di Rafinha.Sbaglia molto dietro in fase di costruzione, dove perde un paio di palloni sanguinosi. Bravo in occasione del gol del 5-1 a farsi trovare pronto.Nona vittoria consecutiva e questo, sicuramente, è un dato rilevante. Decidono di dare fiato a Ramon, ora però con il rientro di Moura dovranno essere bravi a calibrare le rotazioni in vista di un periodo con tanti impegni, molti dei quali decisivi. Il secondo posto è li, a portata di mano.