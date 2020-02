© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Un test utile a riprendere un pizzico di abitudine alla gara, dopo due settimane di allenamenti al PalaMalfatti, ed iniziare a proiettarsi verso il match dell'infrasettimanale sul campo dell'Italian Coffee Padova. Ieri sera alle 20 il Real ha sfidato in amichevole il Ciampino Anni Nuovi, formazione che sta facendo ottime cose nel girone B di serie A2, trovandosi a ridosso dei playoff, in un campionato dominato dal Real San Giusppe di Cimanguinho, Duarte e soci. Una vittoria per 4-2 griffata soprattutto dalla doppietta del solito Rafael, anche se la buona notizia sono le firme di Romano e il primo squillo di Lukaian Baptista.«Abbiamo disputato una buona gara - commenta Jeffe-, loro sono una buona squadra, molto organizzata, è sempre positivo fare amichevoli di questo tipo quando si è in pausa in campionato, è il modo giusto per valutare come la squadra sta rispondendo agli allenamenti. L'aspetto negativo è che anche ieri ho capito che dobbiamo lavorare molto sulla difesa, qualcuno non ha ancora capito le cose giuste da fare».Facile quindi immaginare che sarà ancora questo il taso su cui lo stesso Jeffe e Cundari, premeranno nelle prossime sedute di allenamento, le ultime in vista di una sfida da non sottovalutare, contro un Petrarca che ha bisogno di punti per vivere con maggiore tranquillità la fase finale di stagione, e che non vuole essere risucchiato nella lotta per i playout.