RIETI - Diamo i voti ai protagonisti del match tra Real Rieti e Cdm Futsal Genova, Il migliore per gli amarantocelesti è Franco Jelovcic, per gli altri alti e bassi all'interno della gara.Reduce da un infortunio alla spalla che lo ha tenuto lontano dai campi diversi mesi, ha bisogno di partite e minuti per ritrovare continuità e fiducia. Parte con l'incertezza del rigore, si fa perdonare parandolo. Fiscali gli arbitri sul secondo giallo, anche se per regolamento ci sta.Non ha colpe particolari sui gol subiti, paga più che altro la sbandata collettiva nel secondo tempo. Lo abbiamo visto però in serate decisamente migliori.Seconda partita consecutiva in gol, anche lui, come tutto il resto della squadra cala di intensità nella ripresa, e questo abbassa il giudizio.La luce del Real nella gara di ieri e, in generale, nell'ultimo periodo. Quando si accende è devastante e il Genova non lo tiene. La tripletta ne è la testimonianzaMezzo voto in meno per le due occasioni nitide sprecate, soprattutto il palo nel primo tempo. Non fa mancare però mai il suo impegno, correndo in difesa e proponendosi in attacco. Mancano ancora le alchimie con i compagni, ma è arrivato da poco.Anche per lui prestazione non brillantissima. Non commette errori particolari, ma è meno incisivo del solito.Un gol, qualche buona giocata, ma a volte si adagia e si accontenta. Non se lo può permettere, soprattutto se vuole rimanere nelle rotazioni quando sarà disponibile anche LukaianAnche lui, palla al piede, sembra l'unico insieme a Jelovcic in grado di illuminare la scena. Si inventa un paio di super giocate, poi si innervosisce e cala di rendimento.Brutto primo tempo, molto meglio nella ripresa. Bravo nella difesa del pallone, ma deve migliorare in incisività.Come sempre ha voglia di spaccare il mondo e, a volte, fa fatica a gestirla. Colpisce un palo nel primo tempo, poi nella ripresa, anche lui, cala insieme al livello collettivo della squadra.Quinta vittoria consecutiva, l'ultimo ko in campionato è il 6-2 al PalaNinoPizza di Pesaro. Terzo posto in classifica consolidato. La gara contro il Genova però, per stessa ammissione di Jeffe, ha fatto arrabbiare per spirito e atteggiamento soft della squadra nel secondo tempo. Cinque gol subiti sono troppi, non per l'avversario, ma proprio per l'approccio molle del Real, e lui a fine gara si arrabbia perché vorrebbe subirne di meno. Un aspetto su cui deve assolutamente lavorare in vista di partite più complicate.