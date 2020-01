TONDI 7

RAFINHA 6,5

DE LUCA 6,5

JUANJO 6,5

FORTINO 6

RAMON 6,5

JELOVCIC 7

JAVI RONI 6,5

TITON 6

JEFFE- CUNDARI 6,5

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Diamo i voti ai protagonisti del match tra Colormax Pescara e Real Rieti. Juanjo e Javi Roni positivi, ancora bravo Tondi. Jelovcic migliore in campo.Dà certezze e sicurezze alla squadra. Nel finale è decisivo, perché subito dopo aver trovato il 2-4 il Colormax Pescara ha subito due chance per accorciare ancora, e lui si supera.Ottima prova che conferma la crescita psicofisica del centrale amarantoceleste, che ritrova anche la gioia del gol personale.Ha il merito di sbloccare la partita, poi, come al solito, da equilibrio alla squadra nelle due fasi.Molto bravo nella protezione del pallone. Ha ottimo fisico e riesce a mettere bene in ritmo i compagni. Manda in porta Javi Roni per il momentaneo 2-0Una prima parte di stagione pazzesca per "RoboCop" , anche se nelle ultime due gare è sembrato accusare un piccolo calo fisico che ci sta assolutamente. L'ammonizione nel finale gli farà saltare la gara contro il Genova e un po' di riposo potrà solo fargli bene.Nel primo tempo sposta fisicamente due avversari in corsia e galoppa in "banda". In azioni come quella conferma la sua superiorità, sigla il 5-2 ed è il terzo gol nelle ultime due gare. Crescono le prestazioni, crescono i numeri. Non è un caso. Sì sta adattando bene anche da centrale.Il gol del 3-1 è una meraviglia per tecnica e forza fisica, qualità che abbina perfettamente. Dispensa assist da ogni parte del campo, di cui, almeno un paio, geniali. Forse non è troppo dire che in questo momento è il giocatore più importante del Real Rieti.Bravo. Torna al gol, ma non è tutto. Concentrato, sempre in partita, propositivo. Segnali che ci fanno capire che il classe 2001 si sente coinvolto e dentro al progetto.Sbaglia un paio di gol, ma ha sempre lo spirito e l'atteggiamento giusto, anche quando si tratta di sprintare in difesa per recuperare. Nella metà campo offensiva però può fare qualcosa di più.Alla vigilia questa gara metteva un filo di apprensione, e invece il Real l'ha superata con qualche errore, ma senza mai dare l'impressione di poterla perdere. Il gruppo è coeso, tutti sono coinvolti. Bisognerà ancora lavorare tantissimo, perché soprattutto nel secondo tempo il Real si è divorato l'impossibile. Ma per il momento va bene così.