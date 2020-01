IL COMMENTO DI JEFFE

IL TABELLINO

Colormax Pescara

Real Rieti

Arbitri

Marcatori

Note

ALTRI RISULTATI, II DI RITORNO

CLASSIFICA

RIETI - Vince ancora il Real Rieti, che in uno dei posticipi della seconda di ritorno batte 5-2 il Colormax Pescara al PalaRigopiano. Nel primo tempo il Real parte alla grande, creando un paio di chance prima del vantaggio firmato da Massimo De Luca, che ruba alto il pallone e trova il tap in giusto dopo la parata di Mazzocchetti.Il Real è in gas e poco dopo arriva anche il raddoppio con Javi Roni, che con un destro piazzato fa 2-0. Qui però l' intensità degli amarantocelesti cala ed il Colormax inizia a venire fuori, prendendo fiducia. E infatti arriva il gol che accorcia le distanze con Dudu Morgado al termine di una bella azione corale. Il Colormax ci crede e insiste, sfiorando in un paio di circostanze il pareggio. Prima dell'intervallo però è Titon ad avere la grande chance per il 3-1, che però non arriva. Anche in avvio di ripresa il Real preme e si divora una quantità industriale di gol, prima della perla di Jelovcic che prima domina fisicamente un avversario, poi si gira e la mette all'angolino per il tris amarantoceleste. Palusci non ci pensa troppo e inserisce il portiere di movimento, Tondi è attento in un paio di circostanze, ma Rafinha trova il gol del 4-1 direttamente dalla sua metà campo. I padroni di casa insistono con il portiere di movimento e Misael, ad un minuto dal termine, trova il 4-2. Poco dopo si supera Tondi con una doppia parata ravvicinata, prima del definitivo 5-2 firmato da Ramon.Altri tre punti per il Real Rieti, adesso da solo al terzo posto dietro Pesaro (vincente a Mantova) e Acqua&Sapone.«La partita è stata combattuta fino alla fine, siamo riusciti ad allungare il passo nella ripresa sfruttando la loro tattica del portiere di movimento, ma forse l’abbiamo complicata noi stessi concretizzando meno di quello che abbiamo creato. Ma volevamo questi tre punti e sono arrivati, avanti così».: Mazzocchetti, Andrè, Houenou, Misael, Morgado, Galliani, Dall'Onder, Leandro, Parra, Coco, Ferraioli, Scarinci, Santacroce, Pieragostino. All. Palusci: Tornatore, Jelovcic, Fortino, Rafinha Rizzi, Titon, Ramon, Romano, Juanjo, Guadagnoli, Javi Roni, De Michelis, De Luca, Relandini, Tondi. All. Cundari: Acquafredda (Molfetta) e Cefalà (Lamezia Terme): 6' p.t. De Luca (R), 8' Javi Roni (R), 12' Morgado (P), 9' s.t. Javi Roni (R), 16' Rafinha Rizzi (R), 18' Misael (CP), 19'30'' Ramon (R): ammoniti Leandro (P), Misael (P), Dall'Onder (P), Morgado (P), Fortino (R)Cybertel Aniene - Lynx Latina 9-0Italian Coffee Petrarca Padova - Acqua&Sapone Unigross 2-6Kaos Mantova - Italservice Pesaro 2-6Feldi Eboli - Sandro Abate Avellino 6-4Real Arzignano - Came Dosson 1-5Meta Catania Bricocity- Todis Lido Di Ostia 4-1Cdm Futsal Genova - Signor Prestito Cmb 3-7Italservice Pesaro 42Acqua&Sapone Unigross 41Real Rieti 38Came Dosson 36Sandro Abate Avellino 35Feldi Eboli 29Meta Catania Bricocity 28Kaos Mantova 26Signor Prestito Cmb 25Colormax Pescara 19Italian Coffee Petrarca 15Cdm Futsal Genova 11Cybertel Aniene e Real Arzignano 10Lynx Latina e Todis Lido Di Ostia 9