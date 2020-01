TONDI 7

RIZZI RAFINHA 7

DE LUCA 6,5

RAMON 7,5

FORTINO 7,5

JUANJO 6

RAFAEL 7

JELOVCIC 7,5

ROMANO 6

TITON 6,5

JEFFE -CUNDARI 7,5

Ultimo aggiornamento: 10:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Diamo i voti ai protagonisti del match tra Real Rieti e Meta Catania. Ramon e Fortino strepitosi, Rafinha in grande crescita, Jelovcic ormai certezza, cosi come Rafael. Bravo Tondi.Da quando è arrivato a Rieti sta crescendo partita dopo partita, prendendo confidenza con ambiente e compagni di squadra. Se il Meta Catania non va in gol è anche merito suo, se a questo aggiunge l'uscita palla al piede che da il via al gol del 4-0 di Ramon, allora il giudizio diventa ancora migliore.Altra partita in cui evidenzia segnali di grande crescita. Il Real Rieti ha bisogno di lui, e sta venendo fuori, partita dopo partita. Se torna al top, dalle sue parti, sarà difficile per tutti.Altra buona prova per il laterale del Real Rieti e della nazionale, davanti agli occhi del Ct Alessio Musti, seduto in tribuna. Sostanza abbinata ad alcune giocate di qualità lo rendono davvero fondamentale nelle rotazioni di questo Real Rieti.Se avete bisogno di togliere le ragnatele in casa, potete farci un pensierino. Pennella all'incrocio la punizione del 3-0, ci mette poi dieci secondi a chiudere il contropiede per la doppietta personale. Ogni tanto, giocando da ultimo, forza troppo prendendosi qualche rischio. Ma Ramon Bueno Ardite, onestamente, è giocatore di altra categoria quando si accende.Altra doppietta, alla faccia del giocatore bollito. Il conteggio in campionato sale a quota 19, ora è solo in cima alla classifica cannonieri. A proposito di Musti e di nazionale, forse un altro giretto in azzurro lo meriterebbe.Primo assaggio di futsal italiano e di Real Rieti per il pivot classe 1999. Doti fisiche importanti, bravo nella protezione del pallone, ma ancora poco pericoloso. Avrà modo di adattarsi al futsal italiano e sarà indubbiamente utile. I Real sembra aver pescato bene.Altra ottima partita dell'ex Luparense, che corre per tre ed è letale anche davanti. Attenzione anche ai suoi numeri, perché ora i gol in campionato sono diventati 14. Ammonito e diffidato, salterà la gara contro il Colormax Pescara.Finalmente i tifosi amarantocelesti stanno vedendo il vero Jelovcic. Punta e salta sempre l'avversario nell'uno contro uno, timbra ancora il cartellino con una doppietta: a segno contro Avellino, Eboli e Catania: nelle ultime quattro gare sono arrivati altrettanti gol. I numeri non dicono tutto nello sport, ma nel caso di Jelovcic certificano la sua crescita esponenziale.Entra con il risultato già acquisito, ma lo fa con lo spirito giusto, e questo non è da trascurare. Corre, si impegna, spinge in contropiede. Rimedia anche un giallo per un tocco con il braccio, ma è un dettaglio. L'idea è che si stia guadagnando la fiducia dello staff tecnico.Concentrato in difesa, in alcune circostanze manca proprio di intesa sui movimenti con i compagni, ma è comprensibile. Anche lui sarà utilissimo in una stagione lunga e faticosa. Ha passo, dribling e voglia. Un ottimo punto di partenza.L'ammonizione di Rafael (diffidato) nel finale fa infuriare il patron, ma rimproverare qualcosa alla coppia di tecnici dando un giudizio sul Real visto ieri è davvero impossibile, anche con tutto l'impegno del mondo. Real a tratti staripante, che soffre il giusto contro una squadra che storicamente aveva sempre creato difficoltà, affossata con uno straripante 7-0. Di grande lucidità, almeno secondo noi, le dichiarazioni nel post gara: più che concentrarsi sui gol fatti, Jeffe si gode il clean sheet in quelli subiti: «Eravamo tra le squadre di alta classifica che ne aveva subiti di più, ci stiamo lavorando tanto». Due settimane fa aveva ancora i pantaloncini e lottava insieme ai suoi ex compagni, chiedergli la perfezione sarebbe disonesto intellettualmente, ammesso che esista, anche se ovviamente anche la coppia di tecnici dovrà crescere. Una cosa è certa, i colpi di mercato della società e le ultime vittorie hanno creato un entusiasmo dilagante. E questo, in parte, è già uno scudetto.