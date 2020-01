COSI' IN CAMPO

RIETI - Seconda gara consecutiva in casa per il Real Rieti, che apre il nuovo anno ricevendo stasera, 3 gennaio, al PalaMalfatti il Meta Catania alle 20.30. Dopo il successo contro la Feldi Eboli e l'acquisto di Lukaian, che arriverà oggi in città e verrà presentato durante l'intervallo, gli amarantocelesti proveranno a “vendicare” il ko dell'andata, in quella che è stata la prima partita della nuova stagione.Inizia così il girone di ritorno al cospetto di un Meta reduce da quattro sconfitte consecutive e una piccola crisi di identità, acuita anche dalle assenze e da un paio di colpi di mercato ancora da inserire nel gruppo. La formazione allenata da Salvo Samperi, stasera, dovrà fare a meno di capitan Carmelo Musumeci. Il giocatore della nazionale è stato espulso nella sconfitta sul campo del Cmb e salterà la sfida del PalaMalfatti. Ci sarà invece Salas, cosi come l'ex Battistoni.Tutti a disposizione, Lukaian a parte, per Jeffe e Cundari, che dovranno scegliere due tribine: Moura ha recuperato dall'infortunio ed è disponibile, Juanjo scalpita per l'esordio ufficiale. Tanta scelta, il tutto in attesa di quello che è stato, secondo gli addetti ai lavori, il colpo del 2020: Lukaian Baptista.Rispetto alla sconfitta rimediata nella gara di andata è decisamente un altro Real, quello che scenderà in campo stasera, una squadra cresciuta nello spirito, nella condizione e nel gioco, ma che attraversa un momento di entusiasmo generale, che dovrà essere gestito e misurato, come confermano anche le parole di Massimo De Luca: «Affrontiamo una squadra ostica ed attrezzata – ha detto il laterale napoletano ai microfoni del club-, dovremo essere bravi ad approcciare la gara con la rabbia agonistica che ci contraddistingue. L'assenza di Musumeci? E' un giocatore importante, ma il Meta non è solamente lui. Lukaian? Un grande regalo del patron a tutti quanti: squadra, società e tifosi. Non devo dire io di chi stiamo parlando, non vediamo l'ora di accoglierlo nel nostro gruppo, darà un contributo importante».Una partita da non sbagliare per la formazione amarantoceleste, che proverà a puntare ancora sui gol di Rodolfo Fortino, sempre in testa alla classifica marcatori. Dalla parte opposta, oltre al già citato Battistoni, occhio all'argentino Caamano ed il pivot Rossetti, oltre che il “cholo” Salas. E' direttamente il patron amarantoceleste Roberto Pietropaoli, invece, a lanciare un messaggio ai tifosi: «Credo che questi ragazzi, per quello che stanno facendo, meritino di avere il palazzetto pieno. Oramai siamo una realtà consolidata, da anni ai vertici e portiamo il nome di Rieti in giro per l'Italia. Tutti a tifare i colori amarantocelesti, quelli che portiamo addosso».: Tondi, Rafinha, Ramon, Moura, Romano, Rafael, Juanjo, De Luca, Jelovcic, Fortino, Matticari, De Michelis, Relandini, Tornatore. All. Jeffe-Cundari: Thiago Perez, Rossetti, Messina, Silvestri, De Oliveira, Baio, Salas, Battistoni, Cammano, Dalcin, Ferrante, Dovara. All. Samperi.: Manzione di Salerno e Tariciotti di CiampinoSandro Abate Avellino – Cybertel Aniene (oggi, ore 20)Signor Prestito Cmb- Colormax Pescara (oggi, ore 20)Italservice Pesaro – Cdm Futsal Genova (oggi, ore 20.30)Lynx Latina – Italian Coffee Petrarca Padova (oggi, ore 20.30)Todis Lido Di Ostia – Feldi Eboli (domani, ore 18)Acqua&Sapone Unigross – Real Arzignano (domani, ore 18.30)Came Dosson – Kaos Mantova (domani, ore 18.30)Italservice Pesaro 36Acqua&Sapone Unigross 35Sandro Abate Avellino e Real Rieti 32Came Dosson 30Kaos Mantova 26Meta Catania 25Feldi Eboli 23Signor Prestito Cmb 22Colormax Pescara 16Italian Coffee Petrarca Padova 12Cdm Futsal Genova 11Real Arzignano 10Lynx Latina e Todis Lido Di Ostia 9Cybertel Aniene 7