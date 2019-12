© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nell'ultimo giorno dell'anno il Real potrebbe farsi un grandissimo regalo. Il club amarantoceleste vuole mettere a disposizione di Jeffe un altro colpo, un giocatore in grado di spostare gli equilibri e rilanciare in maniera importante la candidatura degli amarantocelesti al tricolore. Nelle scorse ore, sembra si sia impennata la trattativa per portare in amarantoceleste il pivot ex Acqua&Sapone Lukaian Baptista. Classe 1983, brasiliano, soprannominato "la bestia", Lukaian sarebbe uno di quei colpi in grado davvero di spostare gli equilibri.La trattativa avrebbe subito una impennata nella serata di ieri dopo che il Cartagena, squadra dove allena Duda, ha annunciato l'arrivo del pivot ex Inter Movistar e nazionale spagnolo Solano. Si attende il nero su bianco che, come sempre, sancirà in maniera ufficiale un accordo che, almeno verbalmente sembra totalmente chiuso.In Italia Lukaian ha vestito solamente la maglia dell'Acqua&Sapone, vincendo 1 scudetto, 2 Coppe Italia ed una Supercoppa Italiana, che si aggiungono ai titoli conquistati sia in Brasile, sia in Portogallo con la maglia del Benfica. Insomma, un vero e proprio colpaccio a chiudere il 2019, un undizio che arriva anche sui social, visto che, nelle scorse ore, il giocatore ha iniziato a seguire il profilo instagram del club. Si sa, nel mercato ogni indizio è utile per fare una prova. E proprio gli indizi portano Lukaian con i colori amarantocelesti addosso. Davvero niente male.