RIETI - Diamo i voti ai protagonisti del match tra Real Rieti e Feldi Eboli. Ramon sontuoso, Rafael e Fortino certezze, Rafinha in crescita.Nel primo tempo rischia di combinarla grossa, nel salvare il suo errore sbatte con la faccia sul palo. Bravo poi in un paio di interventi, ma nella ripresa ha dolore ed è costretto ad uscire dal campo.Entrare a freddo in un momento delicato e con una partita di tale intensità è difficilissimo. Non perfetto infatti sul tiro, anche se ben indirizzato, di Mancha in occasione del 3-2. Incolpevole sul 3-3, quando un tiro sbagliato di Fornari diventa un assist per Bissoni.In decisa crescita, anche se ancora lontano dalla versione “vera” di se stesso. Stravince comunque il duello con Jader Fornari, che non trova mai il guizzo giusto. Fisico dominante, a volte si accontenta e si perde.Quando è in serate cosi, diventa praticamente ingiocabile. A volte si intestardisce, ma è tutto incluso nel pacchetto “prendere o lasciare”. Disegna futsal in più occasioni, sigla il 3-1 all’incrocio dei pali come se fosse la cosa più facile del mondo. A tratti illegale, e l’impressione è che ci siano ancora margini per una ulteriore crescita.Corre dietro a tutti, instancabile. Pressa, recupera, prova lo spunto palla al piede, è sempre un riferimento per i compagni. Magari non ruba l’occhio con giocate sopraffine, ma fa sempre la cosa giusta. I numeri però racchiudono bene il discorso: il gol decisivo alla Feldi di ieri è il 13 in campionato, e siamo solo al girone di andata. Not bad.Nel primo tempo si inventa un gran gol di punta. Sempre più propositivo: punta l’uomo, lo salta, crea superiorità. A volte manca lo spunto, un po per una condizione non al top viste le tantissime partite, un po anche per via di un fisico imponente.Gol su calcio di rigore a sbloccare la partita, assist a Rafael per il gol da tre punti. Insomma, il “solito” Fortino. Sostanza e qualità al servizio della squadra, anche in una serata dove non brilla particolarmenteBrutta partita. Quelle di ieri sono gare che gli insegneranno che quando sale il livello, c’è bisogno di un quoziente fisico e di concentrazione decisamente superiore. A tratti molle, nel bene e nel male, però, non va mai trascurata la carta di identità.Anche lui si conferma imprescindibile nel dare equilibrio alla squadra. Sbaglia qualcosa in fase di appoggio, ma è sempre il primo a sprintare all’indietro per chiudere in difesa e recuperare il pallone. Giocatore importante per questo Real.Paga forse la prima partita in casa, ma “scompare” un po nella partita, senza prendersi troppe responsabilità. In compenso però è sempre positivo nell’atteggiamento, nei recuperi difensivi. Non vuole strafare, ma può sicuramente fare di più in fase offensiva.Partita preparata alla perfezione. L’arma in più della Feldi, ovvero le discese palla al piede di Laion, non trovano mai sbocchi. Nel portiere di movimento finale difesa ai limiti della perfezione, squadra in crescita nella condizione fisica e sul piano del gioco. Quando esce Fortino però, la luce tende a spegnersi. Jeffe però ha stoffa, inutile negarlo: perde Tondi per infortunio sul 3-1, la Feldi in due minuti trova il 3-3 e in un momento in cui l’inerzia è tutta ospite cosa fa? Mette il portiere di movimento e si porta a casa la partita. Certo, l’avesse persa…. Ma quando si parla di mentalità da trasferire alla squadra, sono proprio queste scelte che fanno fare il salto di qualità.