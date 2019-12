COSI' IN CAMPO

RIETI - Ultima gara del 2019 da giocare davanti al pubblico del PalaMalfatti. Il Real Rieti, questa sera, 27 dicembre, alle 20.45 (tutte le gare in contemporanea), chiude anche il girone di andata, e lo fa affrontando la Feldi Eboli. Una partita interessante, che nella scorsa stagione ha rappresentato una delle sfide dei quarti di finale dei playoff scudetto, tra due squadre che anche quest’anno vogliono essere protagoniste.Il Real, dopo due trasferte consecutive che hanno portato in dote quattro punti, riabbraccia il suo pubblico ma anche Ramon e Rafinha, che tornano a disposizione dopo aver scontato la giornata di squalifica. Resta in forte dubbio invece Moura, che potrebbe prendersi, precauzionalmente, ancora un giro di riposo.Detto della presenza certa di Ramon e Rafinha, Jeffe e Cundari dovranno scegliere il resto della “truppa” che affronterà la formazione di Francesco Cipolla. Fortino ci sarà, insieme a lui Rafael, per gli altri tre “slot” Jelovcic, Titon e possibile ballottaggio tra Javi Roni e l’esordio di Juanjo.Dalla parte opposta invece la Feldi dovrà rinunciare causa squalifica a Marco Boaventura. La squadra di Cipolla, confermato, è ripartita da una base della scorsa stagione, con alcuni innesti importanti: tra i quali Tres Rudinei, Thiago Bissoni, Boaventura e Marco Ercolessi, che si sono aggiunti ai vari Laion, Fornari e Romano, ex proprio al pari di Bissoni.Attualmente la Feldi è l’ultima delle qualificate alla Final Eight di Coppa Italia con l’ottavo posto in classifica ma solamente -6 dal Real terzo. Facile quindi comprendere l’importanza della gara di stasera, che da una parte potrebbe portare gli amarantocelesti a scavare un solco importante, dall’altra invece permetterebbe alla Feldi di rendere ancora più corta la classifica prima del giro di boa.«Sarà una partita dura contro un avversario tosto – ha detto il rientrante Rizzi Rafinha alla vigilia - una squadra costruita per arrivare fino in fondo e tentare di vincere. Sarà fondamentale il gioco di squadra e lo spirito del nostro gruppo, cosi come il calore di nostri tifosi, sono sicuro saranno in tanti stasera».:Tondi, Rafinha, De Luca, Ramon, Romano, Jelovcic, Fortino, Rafael, Titon, Javi Roni, Relandini, De Michelis, Tornatore. All. Cundari: Laion, Romano, Fornari, Tres, Bagatini, Fiuza, Spisso, Bissoni, Glielmi, Ercolessi, Caponigro, Saponara Mancha. All. Cipolla: Ronca (Rovigo) e Falcone (Foggia)(stasera, ore 20.45)Acqua&Sapone Unigross – Kaos MantovaCame Dosson – Cdm Futsal GenovaCybertel Aniene – Italian Coffee PetrarcaItalservice Pesaro – Colormax PescaraLynx Latina – Real ArzignanoSandro Abate Avellino – Todis Lido Di OstiaSignor Prestito Cmb – Meta Catania BricocityItalservice Pesaro 33Acqua&Sapone 32Real Rieti e Sandro Abate Avellino 29Came Dosson 27Kaos Mantova 26Meta Catania 25Feldi Eboli 23Signor Prestito Cmb 19Colormax Pescara 16Italian Coffee Petrarca e Cdm Futsal Genova 11Todis Lido di Ostia e Lynx Latina 9Real Arzignano 7Cybertel Aniene 6