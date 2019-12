TONDI 6,5

JEFFE 6

RAFAEL 7

TITON 6,5

JELOVCIC 6,5

DE LUCA 6,5

ROMANO 6

JAVI RONI 6

CUNDARI - JEFFE 7

Ultimo aggiornamento: 11:28

RIETI - Diamo i voti ai protagonisti del match tra Todis Lido Di Ostia e Real Rieti. Nessuno sottotono negli amarantocelesti, ottimo Rafael, buon esordio per Titon.Dà sicurezza, bravo in un paio di uscite nel primo tempo che sventano due potenziali occasioni per il Lido. Nella ripresa praticamente mai impegnato, ma ha il merito di servire a Rafael il pallone del 4-1Gioca solo il primo tempo, poi si fa male. Ma come sempre si dimostra uomo simbolo del Real Rieti. Forse la sua ultima da giocatore. Solo applausi.Un gol per indirizzare la partita, un altro per chiuderla definitivamente. Sale a quota 12 in campionato, confermandosi utile in entrambe le fasi. Non scende mai sotto standard, grande continuità.Nel primo tempo sfiora il gol con un paio di bolidi di destro, lo trova nella ripresa, comodo, su assist di Fortino. Buon esordio per lui.Conferma l'impressione di essere in crescita. Salta quasi sempre l'uomo, più che bomber veste spesso i panni del rifinitore. L'impressione è che a breve diventerà imprescindibile.Sbaglia qualche appoggio nei primissimi minuti, poi però è geniale nel velo che libera Fortino per l'1-0.Come sempre entra con grande energia, una carica che però non sempre gestisce ottimamente. Nel primo tempo sfiora il gol, nella ripresa si perde l'uomo per il 2-1 del Todis.È iniziato ufficialmente il suo percorso di "conversione" che da ora in poi lo porterà a giocare da laterale. Partita senza acuti, ma sempre con una buona gestione della palla.Partiamo da un dato: il Todis Lido Di Ostia non aveva mai perso con tre gol di scarto sul suo campo. All'Acqua&Sapone era servita una rimonta negli ultimi secondi, il Pesaro si è fermato sul pari. La squadra cresce a vista d'occhio, sembra serena, consapevole e tranquilla. Adesso bisogna dare continuità e confermarsi nell'ultima di andata, molto insidiosa, contro la Feldi Eboli.