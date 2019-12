© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Sono stati effettuati pochi minuti fa i sorteggi per gli accoppiamenti dei quarti di finale di Coppa Della Divisione, ultimo turno prima della Final Four. C'era ovviamente il Real Rieti, che ha ottenuto il passaggio ai quarti grazie alla vittoria contro la Cybertel Aniene. Il sorteggio è stato integrale, senza nessun criterio particolare, e vedrà gli amarantocelesti affrontare la vincente dell'ottavo tra Pro Nissa, unica formazione di serie B rimasta in corsa, ed il Signor Prestito Cmb.Non è ancora deciso invece se gli amarantocelesti giocheranno in casa oppure no. Il regolamento della Coppa Della Divisione prevede infatti che, in caso di categorie differenti, a giocare in casa è la squadra di categoria inferiore. Mentre a parità di categoria può giocare in casa la squadra posizionata più in alto nel ranking acquisito nella stagione precedente. Tradotto, se a passare dovesse essere il Pro Nissa, il Real giocherebbe fuori, mentre se a vincere fosse il Signor Prestito gli amarantocelesti potrebbero centrare il pass per le Final Four al PalaMalfatti di Rieti. Cambiano le date: la Final Four, inizialmente prevista a febbraio, si giocherà nel weekend del 25 aprile, mentre i quarti di finale si giocheranno l'ultima settimana di febbraio. Questi tutti gli accoppiamenti:Feldi Eboli - Came DossonL84- Città Di Massa/Italservice PesaroMirafin - Acqua&Sapone UnigrossReal Rieti - Pro Nissa/Signor Prestito CmbA oggi non è possibile quindi escludere una Final Four che vedrà in campo Real Rieti, Axqua>&Sapone, Italservice Pesaro ed una tra Feldi Eboli e Came Dosson. Ma occhio, perché la sorpresa in questa competizione è spesso dietro l'angolo, ma il Real è chiamato a difendere il titolo conquistato proprio a Pesaro nella passata stagione.