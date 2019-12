UNDER 19 GIRONE M - X GIORNATA

Real Rieti - Carbognano 5-2

2 Matticari, Tirana, Guadagnoli, Bertoldo

UNDER 17- GIRONE C - IX GIORNATA

Circolo Canottieri Lazio - Real Rieti 3-1

Seferi

RIETI - Fine settimana di stati d'animo contrastanti nel settore giovanile del Real Rieti. L'under 19 di Fabio Stentella vince al PalaMalfatti, e lo fa in rimonta, contro il Carbognano, confermandosi in zona playoff. Male invece l'Under 17, che va ko 3-1 sul campo del Circolo Canottieri Lazio.A fare il punto della situazione per quanto riguarda l'Under 19 è il portiere classe 2002 Lorenzo Pandolfi, che racconta la sfida contro il Carbognano: «Contro il Carbognano abbiamo approcciato sottotono il primo tempo, chiudendolo in svantaggio. Poi è venuto fuori il vero Real, quello che non molla mai». Poi il bilancio si sposta su questa prima parte di stagione: «Stiamo facendo bene - commenta Lorenzo - ma abbiamo ancora margini di miglioramento importanti». Anche per lui, il futsal, ha rappresentato una specie di amore a prima vista: «E' nato tutto per caso, la società ha regalato i biglietti alla mia scuola e sono andato a vedere una partita. Mi sono innamorato subito della velocità di questo sport, dell'intensità che ha, il fatto che fino all'ultimo nessuna partita è mai decisa». Lorenzo Pandolfi si è tolto anche la soddisfazione, contro il Sandro Abate, di essere convocato con la prima squadra: «Sono stato davvero molto felice - ci racconta - sensazioni bellissime, mi hanno trattato come se facessi parte davvero di una famiglia. Il mio giocatore preferito? Dico Tondi, rapido, reattivo e giovane. Mi sento di fare un ringraziamento al nostro mister Stentella, che mi sta aiutando molto a crescere».