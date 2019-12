© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Real è pronto a piazzare un altro colpo di mercato, puntando ancora sulla freschezza e, magari, sperando in un Javi Roni bis. Gli amarantocelesti avrebbero messo gli occhi sul pivot spagnolo classe 1999 Juan José Caro Lopez, in arte Juanjo. Uno dei prodotti più interessanti del futsal spagnolo degli ultimi anni, Juanjo ha svolto tutte la trafila nel Barcellona, giocando anche nella formazione B nel campionato di seconda divisione.Quest'anno per lui la prima esperienza tra i "grandi" con la maglia del Servigroup Peniscola, insieme a tanti ex "italiani" come il tecnico Juanlu, o l'ex Feldi Eboli Josiko, ma anche l'ex Real Rieti Tuli. Juanjo conosce già Javi Roni, visto che i due hanno giocato insieme nelle nazionali giovanili spagnole, facendo vedere cose straordinarie.Sembra davvero tutto fatto per quello che è il secondo colpo di questa sessione invernale, anche perché, secondo quanto raccolto, il giocatore è arrivato nella serata di ieri in città e si attende solo il comunicato ufficiale del club, che potrebbe arrivare a breve.