RIETI - Due gol decisivi per la vittoria del Genova contro il Latina, con la fascia da capitano addosso. Si è congedato così Titon Jeferson dalla sua ex squadra, in quella che è stata la sua ultima gara in biancoazzurro. Come anticipato nei giorni scorsi il laterale scuola Kaos, da li a poco, avrebbe abbracciato il Real Rieti, ed ora la notizia è ufficiale.Il club amarantoceleste, attraverso un comunicato, ha annunciato l'arrivo del laterale classe 1991, che lunedì svolgerà il primo allenamento con i suoi nuovi compagni di squadra. Bravo nell'uno contro uno, dotato di ottimo tiro e imprevedibilità, Titon conosce molto bene Jeffe, visto che le loro strade si sono incrociate al Kaos, ma anche Andrea Romano: i due sono stati compagni di squadra al Civitella.Dopo aver svolto la trafila nelle giovanili del Kaos, Titon è approdato in prima squadra, sotto la guida di Leopoldo Capurso, realizzando anche 7 gol nel primo anno in serie A nella stagione 2012/2013. In totale sono 78 i gol nel massimo campionato per Titon, tra Kaos, Civitella e Genova, dove appunto ha iniziato la stagione, andando in gol 8 volte.Il giocatore, ai microfoni del club, ha espresso tutta la sua soddisfazione per questo trasferimento: «Vestire la maglia del Real per me è qualcosa di spettacolare, un organico composto da grandi giocatori, una squadra importante alla quale darò il massimo per raggiungere tutti gli obiettivi».Titon ha scelto la maglia numero 29 e da lunedì, come detto, si unirà ufficialmente al resto del gruppo con il primo allenamento e debutterà sabato a Ostia.