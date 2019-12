© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Real cambia i portieri. Via Micoli e Pasculli, dentro Tondi e Tornatore. I due portieri, entrambi classe 1993, sono sbarcati oggi a Rieti, dove hanno firmato l'accordo con il Real e si sono concessi per foto e saluti di rito. Per entrambi lo stato d'animo è lo stesso.«Quando chiama il Rieti è impossibile dire di no». Fabio Tondi aveva iniziato questa stagione alla Came Dosson, ma in passato aveva affrontato il Real anche con la maglia del Milano: «E' successo tutto in fretta, mai avrei pensato dopo la gara di una settimana fa di ritrovarmi qui. Quando è arrivata la chiamata la decisione è stata facile: il Real è conosciuto in tutta Italia per la sua serietà ed organizzazione. Il PalaMalfatti? Ci ho giocato da avversario, è un campo caldissimo, quando sono venuto qui contro la Came quasi non riuscivo a parlare con i miei compagni di squadra». Poi un passaggio anche sugli obiettivi: «Le indicazioni della società sono chiare - commenta Tondi - abbiamo il dovere di arrivare in fondo a tutte le competizioni, questo deve essere uno stimolo, sono arrivate due sconfitte nelle ultime due gare, ma ora è il momento di riscattarci contro il Signor Prestito».Raggiante anche Sebastiano Tornatore, anche lui classe 1993 ed ex Meta Catania: «Sensazioni molto belle, arrivo in un club importante. Adesso spetta a noi allenarci ogni giorno al massimo e vincere, le responsabilità non ci spaventano».