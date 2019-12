© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Qualcosa era nell'aria e, puntuale, è arrivato. Peppe Micoli rescinde il contratto con il Real Rieti e saluta il club. Pochi minuti fa il comunicato del club: «E’ stata una decisione presa di comune accordo – spiega il patron Roberto Pietropaoli – ma all’amico Peppe voglio rivolgere il mio più grande in bocca al lupo per tutto quello che ha fatto con la maglia del Real addosso riconoscendogli l’attaccamento e l’affetto nutrito verso i nostri colori». Micoli aveva un contratto anche per la prossima stagione, ma evidentemente quanto accaduto dopo Pesaro ha dato le prime conseguenze.E ora? La caccia al sostituto è già partita, ed in pole position c'è un giocatore ammirato al PalaMalfatti di recente. Si tratta di Fabio Tondi, protagonista a Rieti pochi giorni fa in occasione della sfida giocata e persa contro la Came Dosson. I colloqui si sarebbero intensificati nelle ultime ore, tanto che la trattativa può definirsi a buon punto. Occhio però, perché ci si aspettano altre novità a breve.Sembra infatti vicino il ritorno del laterale classe 1992 Lolo Suazo, in uscita dal Sandro Abate. Anche in questo caso la trattativa sarebbe ai dettagli. A certificare il tutto si attende il comunicato della società. Un Real che da oggi farà a meno di Giuseppe Micoli.