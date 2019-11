RIETI - Un Real impreciso paga dazio alla Came Dosson, che fa l'impresa della decima giornata ed espugna il PalaMalfatti 3-2: i reatini raggiunti in vetta dalla Meta Catania. Dopo essere andato sotto il Real sbatte puntualmente sul muro eretto dai ragazzi di Rocha, trovando qualche soluzione in più nel secondo tempo, che non basta però ad evitare il primo ko interno stagionale.



Eppure la gara si era aperta benissimo con Fortino che dopo un minuto raccoglie il lancio di Micoli e fulmina Tondi per l'1-0. La reazione della Came però è quasi immediata, ed il pari arriva da una palla persa del Real che permette a Bertoni di involarsi verso la porta e siglare l'1-1. Qui l'inerzia cambia, perché la Came prende fiducia e si porta avanti su palla inattiva, finalizzata da Murilo Schiochet, che fa 2-1. Il Real attacca a testa bassa ma non trova le chiavi per scardinare la difesa di una Came arcigna e ben messa in campo, che trova ancora su palla inattiva, il 3-1 con l'ex di turno Japa Vieira. Il primo tempo si chiude così.

Nella ripresa il Real prova a mescolare le carte, Jeffe ruota i quartetti per provare a trovare il guizzo giusto che alla fine arriva con Jelovcic, imbeccato dall'assist di Javi Roni. È una fiammata per il Real e per il pubblico del PalaMalfatti che ritrova spirito ed è anche punito da un pizzico di sfortuna. Negli ultimi quattro di gioco Jeffe si gioca il portiere di movimento, il Real produce però solo un palo e Fortino che, sfortunatissimo, toglie dalla porta il 3-3 praticamente allo scadere.

Una sconfitta amara per il Real, che deve trovare da questo ko gli spunti per crescere e ripartire, anche perché venerdì c'è il Pesaro al PalaNinoPizza.

LE DICHIARAZIONI DEL POST GARA

A parlare al termine della gara è capitan Rafinha: «Contro squadre così organizzate non possiamo permetterci errori come nel primo tempo, gli stessi che non dovremo commettere venerdì contro il Pesaro, una squadra importante. Andremo a giocarcela con le nostre armi».

IL TABELLINO

Real Rieti: Macoli, Rafinha Rizzi, Rafinha Novaes, Fortino, Pasculli, Relandini, Moura, Masini, Ramon, Romano, Javi Roni, De Michelis, De Luca. All. Cundari

Came Dosson: Tondi, Igor, Schiochet, Bertoni, Japa Vieira, Pietrangelo, Azzalin, Belsito, Ugherani, Giuliato, Juan Fran, Grippi, Trovato. All. Rocha

Arbitri: Angelo Galante (Ancona), Luigi Fiorentino (Molfetta) CRONO: Daniele Intoppa (Roma 2)

Marcatori: 0'52'' p.t. Fortino (R), 4'33'' Bertoni (C), 8'28'' Schiochet (C), 10'15'' Vieira (C), 5'57'' s.t. Jelovcic (R)

Note: ammoniti Igor (C), Rafinha Rizzi (R)

