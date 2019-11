LE DICHIARAZIONI DEL POST GARA

IL TABELLINO

Acqua&Sapone Unigross

Real Rieti

Arbitri

Marcatori

Note

RIETI - L'impresa è servita. Un enorme Real Rieti sbanca il PalaRigopiano di Pescara e batte l'Acqua&Sapone 5-4. Grande prestazione della formazione amarantoceleste che conduce sempre la gara nel punteggio e si issa al comando della classifica a quota 22 punti.L'inizio è praticamente perfetto: pronti, via e Fortino ribadisce in rete il gol del vantaggio per l'1-0 del Real. L'Acqua&Sapone sembra in difficoltà ed il Real pressa provando a prendere il comando delle operazioni. Il raddoppio è uno spettacolo: Fortino serve Rafael in diagonale, il laterale ex Luparense, di prima, la mette sul secondo palo per De Luca, che spinge in rete il 2-0. Qui però inizia a venire fuori l'Acqua&Sapone, che macina gioco e prende metri sul campo. Il 2-1 lo firma l'ex Douglas Nicolodi, che prima si vede respingere la conclusione da Micoli, poi ribadisce in rete. Sono gli abruzzesi ad avere qualche chance in più ma nel finale Rafael sfiora il tris: al riposo è 2-1 per il Real.E' proprio Rafael, in avvio di ripresa, a scrivere nuovamente il doppio vantaggio, anche se poi il Real si fa male da solo. Prima ci pensa Micoli, con un erroraccio, a riportare l'Acqua&Sapone sul 3-2 poi, con il portiere di movimento in campo, la squadra di Bellarte trova il pari con Jonas, che stampa il 3-3. L'inerzia sembra completamente girata, ma è Javi Roni ad inventarsi un gran gol per il 4-3. Bellarte getta nella mischia il portiere di movimento, ma Micoli si riscatta servendo a Fortino un pallone da spingere in rete per il 5-3. L'Acqua&Sapone non molla, insiste con il portiere e accorcia con Murilo, che fa 4-5. Nel finale il Real stringe i denti e si porta a casa tre punti pesantissimi.Grande prova di forza degli amarantocelesti, che erano chiamati a lanciare un segnale e lo hanno fatto alla grande. Martedi alle 20.30 sfida casalinga nel turno infrasettimanale contro la Came Dosson.A commentare la vittoria è un raggiante patron Roberto Pietropaoli: «Ragazzi straordinari, questo è il mio Real Rieti, quello costruito per vincere e puntare allo scudetto. Cundari è una persona strepitosa, si è calato nel nuovo ambiente con grande umiltà, per Jeffe non ho più parole, oramai lui è un reatino. Vittoria importantissima, ora mi piacerebbe che martedì contro la Came il palazzetto fosse pieno per ringraziare questi ragazzi».: Mammarella, Murilo, Calderolli, Jonas, Nicolodi, Houenou, Patricelli, Liviero, Jesulito, Gui, Coco, Avellino, Rocha, Mambella. All. Bellarte: Micoli, Moura, Jelovcic, Fortino, Rafinha Rizzi, Matticari, Romano, Jeffe, Javi Roni, Rafinha Novaes, De Michelis, De Luca, Pasculli. All. Cundari: Davì di Bologna e Colombin di Bassano del Grappa: 2'27'' p.t. Fortino (R), 9'56'' De Luca (R), 15'26'' Nicolodi (A), 8' s.t. Rafinha Novaes (R), 9'40'' Jesulito (A), 11'13'' Jonas (A), 13'16'' Javi Roni (R), 13'44'' Fortino (R), 15'21'' Murilo (A): ammoniti Houenou (A), De Luca (R), Jonas (A), Javi Roni (R), Avellino (A)