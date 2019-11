COSI' IN CAMPO

RIETI - Inizia ad alzarsi l'asticella di difficoltà per il Real Rieti, che vira con decisione verso la seconda parte del girone di andata, quello degli scontri diretti. Il ciclo terribile si apre oggi alle 18.30 al PalaRigopiano contro l'Acqua&Sapone per la nona di andata.Primo big match dell'anno, con tante partite nella partita, a cominciare dagli ex, tutti sponda Acqua&Sapone: Bellarte, Calderolli, Jesulito e Nicolodi. Una partita affascinante, diventato oramai un classico: Real e Acqua&Sapone sono infatti le realtà più longeve del futsal italiano in termini di continuità in serie A.Destini incrociati non solo per questo, ma anche perché ci si gioca una fetta di primo posto: attualmente il Real comanda la classifica con 19 punti, due in più degli abruzzesi, che sono reduci dal pirotecnico 7-7 in rimonta contro il Signor Prestito.Venendo alle probabili formazioni i dubbi sono pochissimi: il Real deve rinunciare a Ramon per squalifica, una perdita di elevato peso specifico e che porterà Jeffe ad indossare nuovamente i pantaloncini per dare i suo contributo. L'Acqua&Sapone sta invece trovando la quadratura del cerchio, alternando fasi di gioco in cui trova appoggio sui pivot Gui e Houenou, ad altre in cui sfrutta l'estro e l'imprevedibilità dei suoi "piccoletti" terribili come Jonas, Calderolli, Nicolodi, Jesulito, il tutto abbinato al carisma di Murilo e la barra di Avellino. In sintesi, lo scontro tra due delle protagoniste di questo campionato.A suonare la carica è il patron amarantoceleste Roberto Pietropaoli: «Serviranno grinta e cuore in una gara così, affrontiamo una squadra forte. Aprire con una vittoria questo ciclo duro di gare darebbe tanta fiducia all'ambiente».i, perché dopo l'Acqua&Sapone il Real affronterà in sequenza la Came Dosson martedì nel turno infrasettimanale, poi Pesaro (fuori), Signor Prestito e Avellino, che ha annunciato l'arrivo in panchina dell'ex amarantoceleste Marcelo Batista.: Mammarella, Houenou, Liviero, Murilo, Patricelli, Jesulito, Gui, Calderolli, Avellino, Coco, Nicolodi, Jonas, Mambella, Rocha. All. Bellarte: Micoli, Moura, Romano, Jeffe, Baroni, Javi Roni, Rafael, De Michelis, Jelovcic, Fortino, Micoli, Rafinha, De Luca, Relandini, Pasculli. All. Cundari: Davì di Bologna e Colombin di Bassano del Grappa.Cybertel Aniene - Feldi Eboli 4-4Lynx Latina- Todis Lido Di Ostia 4-3Real Arzignano- Colormax Pescara 4-4Came Dosson - Signor Prestito (ore 18.30)Kaos Mantova - Cdm Futsal Genova (ore 18.30)Italian Coffee Padova - Meta Catania (ore 19)Sandro Abate Avellino - Italservice Pesaro (rinviata al 10/12)Italservice Pesaro e Real Rieti 19Feldi Eboli 18Signor Prestito e Acqua&Sapone 17Meta Catania 16Sandro Abate Avellino 15Came Dosson 13Kaos Mantova 11Lynx Latina 9Colormax Pescara 8Todis Lido Di Ostia e Italian Coffee Padova 7Real Arzignano 6Cybertel Aniene e Cdm Futsal Genova 3