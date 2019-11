MICOLI 8

RAFINHA 6

RAFAEL 6,5

RAMON 5

JAVI RONI 5

MOURA 6,5

JELOVCIC 6,5

FORTINO 7

JEFFE- CUNDARI 7,5

RIETI - Diamo i voti ai protagonisti del match tra Real Rieti e Lynx Latina. Negli amarantocelesti bene Micoli, decisivo nel finale, ottima prestazione anche per Fortino.Qualche incertezza di inizio stagione è stata totalmente cancellata dalla prestazione di ieri. Parata mostruosa nel finale su Anas, ma decisivo anche in altre circostanze. Unica nota negativa della serata qualche imprecisione sui rilanci. Completamente ritrovato.Con la "nuova vita" di Jeffe si riprende la fascia di capitano. Non è al top e si vede, però la sua presenza è fondamentale in questo Real.Dopo l'espulsione di Ramon è l'unico che ha caratteristiche per dare imprevedibilità alla manovra. Utile nella pressione sul lunghissimo portiere di movimento del Latina.Tolto dalla partita nel primo tempo con due cartellini gialli, per fallo di mano, a distanza ravvicinata. Peccato, aveva iniziato con ottimo piglio, ma il rosso, seppur severo, pesa sulla partita di ieri e sulla prossima gara contro l'Acqua& Sapone.Non una prestazione brillante dello spagnolo classe 2001. Fare i conti, a turno, con l'esperienza di Alemao e Caio Japa è roba complicata per chiunque, figuriamoci per un ragazzo di 18 anni.Quando c'è da combattere non si tira mai indietro. A volte sbaglia in impostazione, ma glielo si può concedere. Giocatore dinamico e prezioso per dare equilibrio.Suo il gol che affonda il Latina nel secondo tempo. Ha grandi doti ma a volte sembra accontentarsi, potrebbe essere davvero decisivo.Se da una parte gli si potrebbe rimproverare un pizzico di imprecisione in fase di conclusione, dall'altra dimostra personalità e carisma da vendere. Giocatore tutt'altro che finito, come diceva qualcuno. In alcuni momenti è un riferimento imprescindibile per tutti i compagni di squadra.Entrambi visibilmente emozionati nel pregara. Vedere l'ex capitano con la lavagnetta in mano fa un certo effetto, ma entrambi gestiscono la partita con lucidità, nonostante la "melina" del Latina ed il lunghissimo portiere di movimento. Dovranno acquisire affinità, anche se vista l'espulsione di Ramon, a Jeffe forse toccherà tornare ad indossare la fascia contro l'Acqua&Sapone.