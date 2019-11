COSI' IN CAMPO

Real Rieti

Lynx Latina

Arbitri

ALTRE GARE, VIII GIORNATA

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo un'altra settimana difficile il Real Rieti torna in campo, e lo fa davanti al suo pubblico per il derby contro il Latina. Alle 20.30 al PalaMalfatti arriva la squadra di Piero Basile, che dopo essere partita bene sta incontrando grandi difficoltà, nonostante un mercato importante. Nei pontini ci saranno infatti gli ex Alemao e Bissoni, oltre che la qualità e l'esperienza di Caio Japa, ex Sporting, Pedrinho e Anas. Chiaro però che il tema principale è l'esordio in panchina della coppia Cundari - Jeffe che ieri sono stati annunciati ufficialmente in un comunicato stampa. Quello che potremo definire l'oramai ex capitano vestirà quindi giacca e cravatta, e toccherà a lui risollevare un Real apparso in evidente calo contro la Cybertel Aniene. Con una vittoria gli amarantocelesti potrebbero rimanere agganciati al primo posto in classifica, un risultato comunque importante dopo le vicissitudini di questo avvio di stagione. Occhio però al Latina, che proverà ad invertire il trend e approfittare proprio del momento delicato in casa amarantoceleste. Torna a disposizione Ramon, ed è chiaro che con Jeffe out, non ci sono altri dubbi di formazione. Ad indossare la fascia da capitano potrebbe essere Rafinha, che ieri ha rilasciato alcune dichiarazioni in una intervista pubblicata sui social dal club: "Contro l'Aniene è stato sbagliato l'atteggiamento da parte di tutti, una gara molto al di sotto delle nostre possibilità. Latina è una squadra forte, con giocatori come Alemao e Bissoni che conosciamo bene, abituati a vincere, è un derby, quindi sarà una partita difficile, ma andremo in campo per vincere". Intanto con il recupero della quinta giornata vinto martedì scorso dall'Italservice Pesaro contro la Cybertel Aniene (4-8) la classifica assume i suoi contorni definitivi dopo sette giornate disputate.: Micoli, Moura, Ramon, Rafael, Rafinha, Romano, Baroni, Jelovcic, Javi Roni, Fortino, Pasculli, Relandini. All. Cundari: Casassa, Bissoni, Pedrinho, Mazoni, Aiello, Alemao, Caio Japa, Palmegiani, Pilloni, Lo Cicero, Anas, Johnny. All. Basile: Di Nicola (Pescara), Cefalà (Lamezia Terme)Signor Prestito CMB- Acqua&Sapone (stasera, ore 20)Meta Catania- Real Arzignano (stasera, ore 20.30)Italservice Pesaro- Came Dosson (stasera, ore 20.30)Feldi Eboli- Italian Coffee Petrarca (stasera, ore 20.30)Colormax Pescara- Kaos Mantova (stasera, ore 20.45)Cdm Futsal Genova- Sandro Abate Avellino (stasera, ore 21)Todis Lido Di Ostia- Cybertel Aniene (domani, ore 18)Signor Prestito, Italservice Pesaro, Real Rieti e Acqua&Sapone 16Feldi Eboli 14Meta Catania e Came Dosson 13Sandro Abate 12Kaos Mantova 10Italian Coffee Petrarca 7Lynx Latina e Colormax Pescara 6Real Arzignano 5Todis Lido di Ostia 4Cdm Futsal Genova 3Cybertel Aniene 2