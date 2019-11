UNDER 19 NAZIONALE - GIRONE M - VI GIORNATA

Real Rieti - Carbognano 7-3

3 De Sa Almeida, 2 Bucci, Matticari, Tirana

UNDER 17- GIRONE C- IV GIORNATA

Real Rieti - Accademia Calcio Sabina 10-1

4 Seferi, 2 Renzi, Ettaro, Boria, Fiungo, Marchione

RIETI - Ancora una vittoria per l'Under 19 del Real Rieti, la seconda consecutiva. I ragazzi allenati da Stentella si sono imposti 7-3 al PalaMalfatti contro il Carbognano, nella gara valida per la sesta di andata del girone M. Vittoria nel derby anche per l'Under 17 che, sempre in casa, rifila 10 gol all'Accademia Calcio Sabina, sconfitta 10-1.«A commentare il successo dell'Under 19 è il laterale Andrea Ciani: Siamo partiti male, andando sotto 3-1 - spiega Ciani - perché abbiamo iniziato poco concentrati. Siamo stati bravi però in pochissimo tempo a rimontare e poi mettere in sicurezza il risultato».Il bilancio stagionale è positivo: «Sono fiero di quello che stiamo facendo, visto che la maggior parte dei ragazzi arrivano dall'Under 17 e ci stiamo facendo valere. Dal punto di vista personale sono uno che non si accontenta mai, credo di aver iniziato bene, ora la priorità è recuperare dall'infortunio, sono sicuro che tornerò più forte di prima per aiutare i compagni».Andrea è uno dei tanti ragazzi reatini che negli ultimi anni si sono avvicinati al futsal: «Ho sempre seguito tutti gli sport, e il futsal inizia ad essere apprezzato sempre da più persone. Mi piace tantissimo, è un gioco veloce e dinamico, se lo provi scatta subito la passione. Idoli della prima squadra? Ho avuto la fortuna, qualche volta, di allenarmi con loro. Sono fantastici, un giocatore a cui mi ispiro è Rafael: astuto, veloce e agile».