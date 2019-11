IL TABELLINO

Cybertel Aniene

Real Rieti

Arbitri

Reti

Note

Ultimo aggiornamento: 20:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Real Rieti fallisce la ghiotta occasione di riappropriarsi, in solitaria, della vetta della classifica. Nel testa coda della settima giornata gli amarantocelesti impattano 1-1 sul campo della Cybertel Aniene. Al PalaToLive succede tutto nella ripresa: è Moura a rispondere all’iniziale vantaggio dell’ex Schininà. Prova insufficiente degli uomini di Miki, sopratutto in fase offensiva.I reatini salgono così a sedici punti e si vedono raggiunti in vetta da Acqua&Sapone e Signor Prestito.«E' stata una prestazione vergognosa», il commento post partita del patron Roberto Pietropaoli che aggiunge «Se questo è l’andazzo saranno presi provvedimenti perché non è possibile tollerare certi atteggiamenti. L’ho detto già più volte e lo ribadisco: io quest’anno non gioco per partecipare, se avessi voluto farlo avrei allestito un altro tipo di squadra. Bonus esauriti: chi non se la sente più alzi la mano e lo dica».: Timm, Schininà, Villalva, Zanchetta, Sanna, Costantini, Apollonio, Batata, Del Ferraro, Kullani, Taloni, Faziani, Pezzin, Pochesci. All. Medici: Micoli, Jeffe, Rafinha, Fortino, De Luca, Pasculli, Relandini, Moura, Romano, Baroni, Javi Roni, De Michelis, Jelovcic, Rizzi. All. Miki: Di Resta e Micciulla di Roma 2: 2’46”st Schininà, 4’11” Moura.: ammoniti Rafinha, Schininà, Pezzin, Zanchetta e Rizzi.