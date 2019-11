SERIE C FEMMINILE - IV GIORNATA

Don Bosco - Real Rieti 2-4

2 Capasso, Marroni, Brucchietti

RIETI - Continua a vincere la squadra femminile del Real Rieti, che vola nel campionato di serie C umbra. Nella quarta giornata del campionato le amarantocelesti si sono imposte 4-2 in trasferta sul campo del Don Bosco. Altra bella prestazione delle ragazze di Vasta, che passano grazie alla doppietta di Capasso ed i gol di Marroni e Brucchietti. Il bilancio complessivo sale a 3 vittorie ed 1 pareggio, un aspetto che mette le amarantocelesti tra le imbattute del campionato.A commentare la vittoria sul Don Bosco è il tecnico Fabrizio Vasta: «Nel primo tempo abbiamo sofferto un po' il mal di trasferta, mentre nella ripresa abbiamo fatto noi la gara. Grande prestazione dei nostri portieri, ma soffriamo ancora troppo il giocare fuori casa non riuscendo ad esprimerci al meglio e calando psicologicamente». Vasta è però soddisfatto: «Sono soddisfatto di come abbiamo giocato palla a terra e devo fare i complimenti alle ragazze che nonostante le rotazioni limitate hanno dato tutto in campo».Testa ora proiettata al prossimo impegno, quello del PalaMalfatti contro il Grifo Perugia Femminile, che si giocherà al PalaMalfatti sabato alle 16.