LE DICHIARAZIONI AL TERMINE DELLA GARA

GIUDICE SPORTIVO

IL TABELLINO

Lazio

Real Rieti

Reti

RIETI - Esordio vincente per Miki sulla panchina del Real Rieti. Nel terzo turno di Coppa Della Divisione gli amarantocelesti hanno battuto 6-3 la Lazio al PalaGems di Roma. Gara sempre in controllo per il Real, che passa in vantaggio con Ramon, prima del pareggio di Biscossi. È Fortino a siglare il nuovo vantaggio, poi prima dell'intervallo arriva l'allungo con De Luca e Moura, che scrivono il 4-1. Nella ripresa la Lazio ci prova, ma è il Real ad allungare ancora con Jeffe e la doppietta di Fortino. La formazione biancoceleste ci prova accorciando con Biscossi, doppietta anche per lui, e Musumeci, ma il finale non porta brividi: termina 6-3. Sabato altro viaggio nella capitale, per Miki sarà esordio in campionato. Alle 18 al PalaToLive gli amarantocelesti affronteranno la Cybertel Aniene degli ex Zanchetta e Schininà.Prima gara e primi riscontri per Miki: «Partita e vittoria importante perché ci consente di passare al turno successivo. Per me è stato utile per valutare tutti i giocatori e la prestazione, da domani riprenderemo il lavoro in doppia seduta».Intanto il Giudice Sportivo ha comminato al club 150 euro di ammenda perché, si legge nel comunicato "per corali ingiurie dei tifosi nei confronti del tecnico avversario (Giampaolo, ndr) nel corso del secondo tempo". La decisione si riferisce alla sesta giornata, quella casalinga contro il Petrarca Padova.: Polverini, Bertan, Musumeci, Troiano, Passarelli, Giulii Capponi, Leite, Barigelli, Lupi, Biscossi, Afilani, Vinicius. All. Chilelli.: Pasculli, Davide, Ramon, Romano, Jeffe, Baroni, Javi Roni, Rafael, Jelovcic, Fortino, Micoli, De Luca. All. Miki.: 2'45" Ramon, 2'54" Biscossi, 3'43" Fortino, 14'28" De Luca, 19'40" Davide, 3'13"st Jeffe, 5'10" st Fortino, 8'49" st Biscossi, 10'43" st Musumeci