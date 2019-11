UNDER 19 - V GIORNATA

Olimpus - Real Rieti 3-5

3 De Sa Almeida, Tirana, Masini

UNDER 17 - III GIORNATA

Italpol - Real Rieti 2-4

2 Boria, Renzi, Seferi

RIETI - Continuano a piovere risultati positivi per le squadre del settore giovanile del Real Rieti. Anche nell'ultimo fine settimana vittoria sia per Under 17 che per Under 19, che stanno viaggiando a buon ritmo in questo avvio di stagione. L'Under 17 di Daniele Ferri si è imposta 4-2 sul campo dell'Italpol. Dopo il ko all'esordio sono arrivate due vittorie consecutive per una squadra sottoetà che dopo aver rinunciato alla partecipaazione all'Elité sta costruendo un progetto che darà i suoi frutti tra qualche tempo. Bene anche l'Under 19, che nella quinta giornata si è imposta al PalaOlgiata contro l'Olimpus con il risultato di 5-3. Decisiva la tripletta di De Sa Almeida, unita ai gol di Tirana e Masini. Per i ragazzi di Stentella è il terzo risultato utile di questo avvio di stagione, senza considerare la Coppa.«La stagione sta andando bene, direi oltre ogni più rosea aspettativa - commenta il laterale Francesco Bucci - anche se non siamo fortunati, visti i tanti infortuni». Quella contro l'Olimpus «è stata una partita combattuta - continua il laterale classe 2002 - giocavamo fuori casa e avevamo alcuni indisponibili. E' stata una bella vittoria». Obiettivo crescere, sia dal punto di vista di squadra che personale: «Per me l'obiettivo è uguale ogni anno, crescere e migliorare sempre di più».