COSI' IN CAMPO

Real Rieti

Padova

Arbitro

ALTRE GARE, VI GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Dopo la sosta per le nazionali torna la serie A, e sarà proprio il Real Rieti ad inaugurare il programma della sesta giornata. Questa sera alle 20.45, in diretta su RaiSport, la formazione amarantoceleste aspetta al PalaMalfatti l'Italian Coffee Petrarca Padova, una delle neopromosse di questa serie A. Sarà una serata particolare per il Real che, di fatto, andrà in autogestione in attesa dello sbarco di Miki. Sarà il preparatore dei portieri Andrea Gastaldo, insieme a Lonero, ad occuparsi della gestione in panchina, mentre capitan Jeffe, da fuori, sarà di supporto. La buona notizia è che la formazione amarantoceleste ritroverà Rafinha dopo un lungo stop, ritornando ad avere praticamente tutti gli uomini a disposizione. La sfida è insidiosa, non solo per questo motivo, ma anche perché il Padova è squadra interessante, che sia in casa che in trasferta ha dato filo da torcere a chiunque, potendo contare su giocatori come Revert Cortes e l'ex Real DelPizzo, oltre che al talento cristallino di Jorge Alba. Servirà la spinta del PalaMalfatti ed una prova di cuore ed orgoglio, perché il Real vuole rimanere agganciato alle zone altissime della classifica e aspettare l'arrivo di Miki con la serenità che solo una vittoria può lasciare, soprattutto in un momento così.: Micoli, Rafinha, Rafael, Baroni, Romano, Moura, Ramon, Javi Roni, Jelovcic, Fortino, Pasculli, Relandini. All. Gastaldo: Moretti, Cividini, Dudù Costa, Delpizzo, Alba, Tidu, Bargellini, Dè, Urio, Mustafov, Disarò, Vitale, Revert, Lo Buglio. All. Giampaolo.: Lamanuzzi (Molfetta), Luca Petrillo (Catanzaro), Alessandro Ribaudo (Roma 2)Signor Prestito CMB - Cybertel Aniene (domani, ore 20)Feldi Eboli- Kaos Mantova (domani, ore 20.30)Meta Catania - Futsal Genova (domani, ore 20.30)Came Dosson - Acqua&Sapone Unigross (sabato, ore 18.30)Colormax Pescara- Sandro Abate Avellino (sabato, ore 18.30)Italservice Pesaro- Lynx Latina (domenica ore 17)Todis Lido di Ostia- Real Arzignano (lunedì, ore 20.45)Acqua&Sapone 13Feldi Eboli e Real Rieti 12Signor Prestito e Italservice Pesaro 10Sandro Abate Avellino e Meta Catania 9Kaos Mantova 8Came Dosson 7Lynx Latina 6Lido di Ostia e Petrarca Padova 4Colormax Pescara e Futsal Genova 3Cybertel Aniene e Real Arzignano 1