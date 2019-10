Ultimo aggiornamento: 09:52

RIETI - Sarà Alessandro Lonero il nuovo preparatore atletico del Real Rieti. Nato a Firenze il 28 novembre del 1993, sostituirà Fernando Guerrero, partito insieme a Duda per accasarsi al Cartagena. Laureato in Scienze motorie e della Nutrizione, ha già esperienze nella massima serie sia nel maschile, come Napoli, che nel femminile (Kick Off) oltre che nella serie D di calcio e in A2 di basket. Lonero è già al lavoro con la squadra, in attesa dell'arrivo di Miki.Il coach spagnolo è stato scelto dal Real e raggiungerà il gruppo lunedì prossimo: «Sono entusiasta, non vedo l'ora di cominciare questa esperienza- ha detto il giovane Lonero - arrivo nella società più organizzata della serie A, per la quale mi metto a completa disposizione per raggiungere gli obiettivi fissati».Nel ruolo di preparatore dei portieri, invece, nessuna variazione: si continuerà con Andrea Gastaldo.