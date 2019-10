CAMPIONATO FEMMINILE SERIE C - II GIORNATA

Perugia Montebello - Real Rieti 3-3

Marroni, Gentile, Ottaviani

RIETI - Non riesce a ripetere la vittoria dell'esordio la squadra femminile del Real Rieti, che nella seconda giornata fa 3-3 in trasferta contro il Perugia Montebello. Un risultato che da una parte sa di beffa, dall'altra può rappresentare un punto guadagnato.Dopo il vantaggio iniziale di 2-0 grazie ai gol realizzati da Marroni e Gentile, le amarantocelesti crollano nel secondo tempo e le padrone di casa addirittura riescono a ribaltare la partita fino al 3-2. Nel finale Vasta si gioca il portiere di movimento e le amarantocelesti strappano il pari al fotofinish grazie a Ottaviani.Bicchiere mezzo pieno per il tecnico di Fabrizio Vasta: «Alla fine possiamo considerarlo un punto guadagnato, perché dopo il vantaggio abbiamo rischiato di perderla. Dobbiamo lavorare molto sui cali di concentrazione. Il loro pivot ha giocato senza troppa pressione e siamo stati puniti, ora pensiamo al Perugia domenica al PalaMalfatti».Sarà proprio il Perugia il prossimo avversario delle amarantocelesti per quello che sarà l'esordio assoluto in casa dopo due trasferte consecutive. Si giocherà domenica alle 16.