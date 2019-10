RIETI - Primo successo in campionato per la squadra femminile del Real Rieti, che dopo le due vittorie in Coppa inizia parte bene anche in serie C. Nel primo turno di campionato, giocato in trasferta, è arrivata una vittoria in rimonta contro l'Orvieto. Ottima prova di forza delle ragazze allenate da Fabrizio Vasta che si impongono grazie ai gol di Micangeli e Magi.



Soddisfatto il tecnico Vasta: «Vittoria preziosa, perché iniziare col piede giusto fa morale. La gara è stata complicata, forse anche a causa dell'orario, ma alla fine siamo stati a reagire e a non disunirci. Ci prendiamo questi tre punti consapevoli di dover ancora lavorare per migliorare, ma per il momento va bene così».



Squadra subito al lavoro per preparare la seconda gara di campionato, da giocare ancora in trasferta contro il Perugia Montebello il prossimo 20 ottobre alle 21.30. © RIPRODUZIONE RISERVATA