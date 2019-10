COSI' IN CAMPO

Italpol

Real Rieti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Ultimo ostacolo da superare prima della sosta. Questo pomeriggio al PalaGems di Roma (ore 16.30), il Real Rieti farà visita all'Italpol dell'ex Fabrizio Ranieri per il secondo turno di Coppa Della Divisione. Dopo il successo contro il Carbognano nel primo turno, si alza la categoria dell'avversario e anche l'asticella della difficoltà.Real e Italpol si sono affrontate al PalaMalfatti nel precampionato, e la formazione romana ha fatto vedere di essere strutturata in maniera importante, sotto la guida di un tecnico, Ranieri, che ha esperienza da vendere. Una sfida che non sarà affatto banale, o comunque meno scontata di quanto potrebbe sembrare, visto che il Real ci arriva con tanti assenti.Oltre a Rafinha e Jeffe, non ci sarà neanche Jelovcic, che si è già unito alla nazionale croata per le qualificazioni mondiali. Raggiungerà invece domani gli azzurri Massimo De Luca, convocato dal ct Musti per il Main Round in programma al PalaSele di Eboli. L'Italpol è una delle squadre imbattute del girone B del campionato di serie A2, quello per intenderci del Futsal Fuorigrotta degli ex Real Jefferson e Kakà, ma anche del Real San Giuseppe di Chimanguinho e Duarte.Il Real è chiamato ad evitare distrazioni e rispondere presente, per poi potersi concentrare sul lavoro in vista del match del 31 ottobre contro il Padova, che verrà trasmesso in diretta su RaiSport. Così come tutte le gare della competizione, sarà sfida secca ad eliminazione diretta.: Ferrari, Ziberi, Bizjak, Ippoliti, Osni Garcia, Gattarelli, Gravina, Batella, Cintado, Filippini, Mastrantonio. All. Ranieri: Micoli, Rafael, Ramon, De Luca, Fortino, Baroni, Romano, Moura, Javi Roni, Relandini, Pasculli. All. Duda