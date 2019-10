COSI' IN CAMPO

Real Futsal Arzignano

Real Rieti

Arbitri

ALTRE GARE, V GIORNATA

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Ulteriore crescita sul piano del gioco e continuità di risultati. Con questo duplice obiettivo il Real Rieti è partito in direzione Veneto per la sfida di questa sera (ore 20.30) al PalaTezze contro l'Arzignano. Gli amarantocelesti sono reduci da tre vittorie consecutive che hanno sistemato la classifica, tre come i ko arrivati in striscia per l'Arzignano di Fabian Lopez.La buona notizia è che Ramon torna disponibile dopo aver scontato un turno di squalifica, mentre rimane in dubbio la presenza di Rafinha, che dopo i minuti contro il Genova ha subito un nuovo stop contro il Kaos Mantova. Dettagli, o quasi, se consideriamo la diversa potenza di fuoco delle due squadre, con il Real nettamente favorito nel pronostico.Occhio però a non sottovalutare un Arzignano che, nonostante la crisi, propone alcuni giocatori interessanti e che è pronto a far esordire in casa il portoghese Fred. I veneti hanno raccolto solamente un punto in stagione, arrivato in casa contro l'Acqua&Sapone alla prima giornata, il che potrebbe comunque rappresentare un segnale.«Mi aspetto un Real che dimostri il suo valore ed il suo potenziale con costanza nell'arco dei 40 minuti, proprio per annullare il rischio di pensare a una partita semplice». Così il neo diggí Foderini alla vigilia del match, mentre Amoroso, uno dei giocatori di maggiore esperienza dell'Arzignano, ha parlato in conferenza stampa: «Avevamo messo in preventivo un momento non facile, soprattutto con un calendario impegnativo. Ma non vogliamo scuse, dobbiamo ritrovare la prestazione sul livello della sfida con l'Acqua& Sapone, perdere alcune partite ci sta, perderle in un determinato modo no».Il riferimento è ovviamente ai tre ko consecutivi arrivati con passivi pesanti, visto che nell'ultima partita casalinga i biancorossi sono andati ko 8-0 per mano del Pesaro. Le gare della quinta giornata precederanno la sosta per le nazionali: si tornerà in campo il prossimo 31 ottobre proprio con il Real Rieti, che al PalaMalfatti, davanti alle telecamere Rai, ospiterà il Padova. Prima però ci sarà l'impegno del secondo turno di Coppa della Divisione martedì prossimo, 15 ottobre, alle 16.30 a Roma contro l'Italpol.: Pozzi, Marcio, Amoroso, Morillo, Claro, Bastini, Sabry, Fred, Tumiatti, Kastrati, Borrelli, Ghouati, Molaro. All. Lopez: Micoli, Jeffe, Moura, De Luca, Romano, Baroni, Rafinha, Rafael, Ramon, Javi Roni, Fortino, Relandini, Pasculli. All. Duda: Di Nicola (Pescara), De Pasquale (Marsala)Lynx Latina - Came Dosson (stasera, ore 20.30)Italian Coffee Padova - Signor Prestito CMB (stasera, ore 20.45)Cdm Futsal Genova- Feldi Eboli (stasera, ore 21)Sandro Abate Avellino- Acqua&Sapone (domani, ore 18)Colormax Pescara - Meta Catania (domani, ore 18.30)Kaos Mantova- Todis Lido Di Ostia (domani, ore 20)Cybertel Aniene - Italservice Pesaro (rinviata al 12/11)Italservice Pesaro e Acqua&Sapone 10Signor Prestito, Avellino, Feldi Eboli e Real Rieti 9Kaos Mantova 7Lynx Latina e Meta Catania 6Came Dosson 4Lido Di Ostia, Petrarca Padova, Colormax Pescara e CDM Futsal Genova 3Cybertel Aniene e Real Futsal Arzignano 1