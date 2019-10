MICOLI 6

MOURA 6

JEFFE 6,5

BARONI 4,5

RAFAEL 6

JELOVCIC 6

FORTINO 7,5

DE LUCA 6

JAVI RONI 8

DUDA 6,5

RIETI - Diamo i voti ai protagonisti del match tra Real Rieti e Kaos Mantova. Prova super per Javi Roni, ottimo Fortino, squadra complessivamente in crescita.Mezzo voto in meno per il giallo nel primo tempo, non ha colpe sui gol del Mantova, per il resto neutralizza tutto.Tante, tantissime chiusure per lui in fase difensiva, dove è praticamente un muro. Impreciso invece nella metà campo offensiva, dove si divora un paio di occasioni clamorose.Il Real Rieti non può fare a meno della sua classe e della sua enorme personalità. Al rientro dopo l'infortunio gioca una grande partita: l'assist per il 2-0 è poetico.Vista l'assenza di Ramon, Duda alza il suo minutaggio, ma lui non risponde presente. Ha responsabilità evidenti su almeno due gol del Mantova.Prestazioni in crescita per l'ex Luparense, che ha il merito in avvio di rubare il pallone e fornire a Fortino l'assist per l'1-0. La sensazione comunque è che possa crescere e dare di più.Nonostante la stazza fisica importante è rapido nell'uno contro uno, anche se proprio il fisico gli permette di ricoprire più ruoli. Giocatore molto importante nell'economia della squadra.Di gran lunga la miglior prestazione di questo avvio di stagione. Ha il merito due volte di indirizzare la partita: prima con l'1-0, poi con il 4-3 che fa esplodere il PalaMalfatti.Prestazione senza colpi particolari ma senza sbavature. Da lui è proprio questo che ci si aspetta.La stagione è ancora lunga e per i giudizi, forse, è meglio aspettare, anche perché parliamo di un ragazzo classe 2001. Che la sua età sia questa però, ci si può credere solo guardando la carta di identità. Classe, fisico e personalità, una forza della natura. La grande tripletta di ieri aggiorna il conteggio a 4 gol in altrettante gare di campionato.Squadra più intensa e con meno pause. Aggredisce bene la partita, poi nel secondo tempo ha il demerito di lasciare troppo campo ad un Mantova comunque di qualità. Quando potrà contare sulla rosa al completo si ritroverà un grande potenziale tra le mani da gestire e far fruttare. Pur con qualche aspetto da limare, per il momento bene così.