MISTER DUDA

IL TABELLINO

Cdm Futsal Genova

Real Rieti

Arbitri

Marcatori

Note

RIETI - Difficile dire se il bicchiere sia mezzo pieno o mezzo vuoto per il Real Rieti dopo questo turno infrasettimanale. Nel neutro di Asti contro il Genova arriva una vittoria, la seconda consecutiva, con il finale di 6-4. Tra le note positive i gol di Javi Roni ed Andrea Romano, che aprono la gara e sembrano regalare al Real una gara in discesa. Tra le note negative invece mettiamo una squadra che ha vistosi cali di concentrazione ed il rosso a Ramon, che sarà costretto a saltare la delicata sfida contro il Mantova.Proprio i gol di Javi Roni e Romano aprono la serata, con il Real che però si complica la vita da solo con l'autogol di Ramon e una indecisione di Micoli su tiro di Foti. Il Genova però si carica di falli e permette al Real di calciare due tiri liberi, che Ramon manda a bersaglio con freddezza per il nuovo allungo sul 2-4. Ancora Foti però, stavolta su calcio di punizione, scrive il 3-4 all'intervallo. Nella ripresa le cose vanno decisamente meglio, il Real crea e spreca palle gol a profusione, trovando l'allungo sul 6-3 grazie alla doppietta di Fortino. Nel finale però Ramon rimedia il secondo giallo per una simulazione sulla quale gli arbitri sembrano un po' severi, ma che costringerà l'ex Jaen a saltare il match contro il Mantova di Dimas e Parrel, che veleggia in cima alla classifica con 7 punti e, nella seconda giornata, si è tolto lo sfizio di fermare sul 4-4 il Pesaro in trasferta.Insomma, un Real a due facce, come quello in versione Pescara, una squadra indubbiamente di grande talento e potenziale che, a volte, esce un po' dalla partita con la testa e si complica la vita. Buono il finale di gara di Micoli, non perfetto in un paio di circostanze nel primo tempo e da recuperare assolutamente ai livelli che i tifosi amarantocelesti conoscono.A commentare il successo contro il Genova è il tecnico Duda: «Per lunghi tratti abbiamo dominato la gara - afferma il tecnico - anche se sbagliamo ancora troppi gol davanti, un aspetto che permette agli avversari di rimanere in partita».: Pozzo, A. Lombardo, Leandrinho, Pizetta, Ortisi, Foti, Saul Marrupe, Piccarreta, Rivera, Libello, Vitinho, Lo Conte. All. M. Lombardo.: Micoli, Jelovcic, Fortino, Ramon, Moura, Matticari, Relandini, Romano, Baroni, Javi Roni, Rafinha Novaes, Rafinha Rizzi, De Luca, Pasculli. All. Duda.: Borgo di Schio e Ronca di Rovigo.: 6’23” pt Javi Roni (R), 9’07” Romano (R), 11’06” Ortisi (C), 13’00” Foti (C), 14’20” t.l. Ramon (R), 15’33” t.l. Ramon (R), 18’31” Foti (C), 7’49” st Fortino (R), 11’04” Fortino (R), 16’04” Pizetta (C).: espulsi al 15’32” pt A. Lombardo (C) per somma di ammonizioni, al 14’58” st Ramon (R) per somma di ammonizioni; ammoniti Foti (C), Ortisi (C), A. Lombardo (C), Leandrinho (C), Fortino (R).