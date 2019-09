© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Un nuovo volto nella famiglia del Real Rieti. Attraverso una nota stampa il club amarantoceleste ha annunciato l'arrivo del nuovo direttore generale, sarà l'ex Napoli Pietro Foderini. Proprio a Napoli Foderini vive la sua esperienza più importante da dirigente, partito dai campi della serie D campana, fino alla serie A con i partenopei, conquistando anche diversi titoli nel settore giovanile.«Sono orgoglioso dell'incarico che mi è stato dato dalla società - ha detto Foderini in una nota diffusa dal club - inizio una sfida che mi permetterà di confrontarmi con una società organizzata e costruita per vincere. Ci metterò dedizione e professionalità, il patron ha costruito una squadra che punta a vincere e sono pronto per questa sfida».Insomma, grande convinzione per Foderini, che è già pienamente operativo: il nuovo dg si è messo in viaggio con la squadra in direzione Asti, dove il Real sarà impegnato domani nell'infrasettimanale contro il Genova per la terza giornata di campionato.