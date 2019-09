MICOLI 4

MOURA 5,5

RAFAEL 5

RAMON 7

JELOVCIC 6,5

FORTINO 5,5

DE LUCA 6

ROMANO 6

JAVI RONI 5,5

DUDA 5,5

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Diamo i voti ai protagonisti del match tra Real Rieti e Colormax Pescara. Migliore in campo Ramon, che nel primo tempo non gioca ai suoi livelli, poi si riscatta con un gol strepitoso ed un finale di gara con grande personalità. Male Micoli.Brutta prestazione. Sul 4-2 commette un errore pesante sul tiro di Fabinho, qualche responsabilità anche sul tiro di Misael dell'1-1. Serata da dimenticare per lui, ora è chiamato al riscatto.Nel primo tempo è tra i migliori, pecca un po' in lucidità nel finale quando c'è da gestire il possesso sul portiere di movimento ospite.A Catania era risultato tra i migliori, ieri decisamente spuntato. Non riesce quasi mai a saltare il diretto avversario in uno contro uno.Nel primo tempo è un po' impreciso, poi si inventa un gol bellissimo e pesantissimo, quello del 5-3 che da fiato al Real in uno dei momenti più difficili della partita. Finale di personalità, si guadagna un paio di falli dribblando praticamente tutti.Anche il croato è una delle note positive della partita. Dopo le due ottime prestazioni con la nazionale croata si conferma in maglia amarantoceleste. Doppietta per lui, con Duda che gli concede meno minuti del solito vista la settimana con i tantissimi impegni.Male nel primo tempo, meglio nella ripresa. Per lui arriva anche il primo gol ufficiale, però la prestazione complessiva è ancora sotto ai suoi standard, può e deve fare di più, anche perché in questo momento è l'unico pivot di ruolo a disposizione.Duda lo fa partire in quintetto, risponde con una prestazione "onestà" senza particolari spunti ne errori. Giocatore affidabile, la fiducia che ha il tecnico ex Pozo nei suoi confronti è evidente.Gioca troppo poco in realtà per avere un giudizio, però ha il merito di salvare un gol sulla linea di porta di testa, sinonimo di concentrazione e voglia di mettersi in mostra. Il voto nasce da qui, si capisce che entra in campo con la voglia di spaccare il mondo, meriterebbe qualche minuto in più.Anche per lui non una serata da ricordare, ma nel giudizio non va dimenticato che si tratta di un ragazzo del 2001 che ha doti fisiche e tecniche importanti. Ieri però è stato un po' portato a scuola a turno da tre professori come Morgado, Coco e André Ferreira. La crescita passa anche da questo.Ní. La squadra va ancora a sprazzi e nel finale è sembrata anche avere poche certezze sul portiere di movimento avversario. Il Real ha volte da l'impressione di essere legato ad un filo tattico che lascia poco margine all'inventiva dei singoli. Anche lui ha bisogno di tempo, intanto una vittoria è utile per lavorare con più serenità.