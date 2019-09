COSI' IN CAMPO

Real Rieti

Colormax Pescara

Arbitri

ALTRE GARE, II GIORNATA

RIETI - Real per il riscatto. Stasera alle 20.30 esordio stagionale casalingo per la formazione amarantoceleste, che riceve al PalaMalfatti il Colormax Pescara. Sfida particolare, perché dopo il ko all'esordio servirà invertire subito il trend e ottenere la prima vittoria.Le incognite non mancano, perché dopo la separazione con Marinovic, rimangono dubbi sulla condizione di Jeffe e Rizzi Rafihna. Il primo darà certamente forfait, qualche speranza in più per il secondo. Rotazioni non al massimo quindi, anche considerando che Jelovcic e De Luca sono reduci da una doppia partita con le rispettive nazionali. Dall'altra parte ci sarà invece un Colormax Pescara che proverà il colpaccio dopo il brutto ko interno all'esordio contro la neopromossa Signor Prestito Cmb.Duda però non vuole l'alibi delle assenze e si aspetta una vittoria: «Non possiamo permetterci di perdere punti in casa dopo l'esito di Catania – dice il tecnico – È vero che abbiamo due importanti giocatori infortunati, ai quali si aggiunge la partenza di Marinovic e gli impegni nazionali di De Luca e Jelovcic, ma questo è un gruppo importante che deve fare i conti anche con certe dinamiche. Obiettivo unico: vincere».Idee chiare per il tecnico, che sicuramente riproporrà il nuovo arrivato Javi Roni dopo il buon esordio di Catania, potendo sempre contare su Romano e Baroni, non impiegati nella trasferta siciliana.

Real Rieti: Micoli, Rafael, Romano, Jelovcic, Ramon, De Luca, Baroni, Fortino, Javi Roni, Rizzi Rafinha, Moura, Pasculli, Relandini, De Michelis. All. Duda

Colormax Pescara: Mazzocchetti, Misael, Coco, André Ferreira, De Luca, Galliani, Morgado, Fabinho, Scarinci, Santacroce, Dall'Onder, Papalinetti, Santacroce. All. Palusci

Arbitri: Colombin (Bassano del Grappa) e Beggio (Padova)

ALTRE GARE, II GIORNATA

Sandro Abate Avellino- Feldi Eboli (stasera, ore 19)
Signor Prestito CMB - Futsal Genova (stasera, ore 20)
Lynx Latina - Cybertel Aniene (stasera, ore 20.30)
Todis Lido Di Ostia- Meta Catania (domani, ore 17.30)
Italservice Pesaro- Kaos Mantova (domani, ore 18)
Came Dosson - Real Arzignano (domani, ore 18.30)
Acqua&Sapone Unigross - italianCoffee Padova (domani, ore 18.30)