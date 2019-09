RIETI - Il Real Rieti comunica di aver raggiunto un accordo amichevole col calciatore Dario Marinovic per la risoluzione consensuale del contratto sottoscritto per la stagione in corso.



Alla base di tale decisione una serie di problemi fisici che costringeranno Marinovic a restare fermo per alcuni mesi e data l’importanza del calciatore nel progetto sportivo del club, le due parti hanno scelto di optare per questa soluzione.



La società esprime profondo rammarico nel dover rinunciare alle qualità e al talento di Dario Marinovic, per il quale aveva deciso di puntare con decisione sostenendo anche un importante sforzo economico. Al calciatore e alla sua famiglia va un sentito ringraziamento e l’augurio di una pronta guarigione. © RIPRODUZIONE RISERVATA